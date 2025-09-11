Слова противоречат действиям: Погребняк упрекнула Пугачёву в несостыковках после редкого интервью

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк объяснила, что её смутило в словах певицы Аллы Пугачёвой, которая впервые за долгое время дала большое интервью.

Фото: ВК-аккаунт Аллы Пугачёвой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певица Алла Пугачёва

Мария Погребняк не прошла мимо нового интервью Аллы Пугачёвой, которое вышло на YouTube-канале журналистки Екатерине Гордеевой*.

Блогер считает, что Пугачёва в беседе держится достойно, но при этом в её словах есть "много несостыковок".

Непонятно, когда успели в школе булить детей, если они улетели в Израиль 28 февраля 2022 года", — написала Мария в своём Telegram-канале.

Блогер считает, что в словах Примадонны прозвучала обида на Родину. Погребняк напомнила фразу писателя-сатирика Михаила Задорнова, который призывал видеть разницу между Родиной и государством.

"Я уверена, что и Алла Борисовна это понимает и знает, но, давая интервью, рассчитывала, что мы не видим в этом разницы", — выразила своё мнение Мария.

Ранее Алла Пугачёва объяснила, за что обижается на Филиппа Киркорова.



* признана Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991).

