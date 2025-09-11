Пугачёвой и Галкину* может грозить уголовное дело: раскрыта сумма их долга по налогам за замок

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:18
Шоу-бизнес

Против певицы Аллы Пугачёвой и её супруга, юмориста Максима Галкина* могут возбудить уголовное дело за неуплату налогов. Об этом заявил адвокат Александр Бенхин.

Максим Галкин и Алла Пугачёва
Фото: instagram by личный аккаунт Максима Галкина в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/


По словам юриста, фискальным органам потребуется доказать умысел артистов в неуплате налогов за их замок в подмосковной деревне Грязь. Предположительно, налог на недвижимость не уплачивался на протяжении 15 лет.

Срок исковой давности по таким делам составляет три года. При кадастровой стоимости замка в 600 млн рублей ежегодный налог мог достигать 12 млн рублей. Таким образом, общая сумма задолженности может составить около 36 млн рублей.

Бенхин отметил, что у пары были официальные доходы в России.

"При уплате налога на недвижимость произошёл бы взаимозачёт, и значительная часть суммы вернулась бы к ним в виде вычета", — цитирует адвоката NEWS.ru.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Пугачёва и Галкин* сэкономили порядка 180 млн рублей, не регистрируя шестиэтажный дворец площадью 1,8 тысячи квадратных метров.

* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.

Макси́м Алекса́ндрович Га́лкин (род. 18 июня 1976, Наро-Фоминский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский, израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
