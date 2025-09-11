Звёзды RU.TV устроили сюрприз для военных в госпитале: как это было

Шоу-бизнес

Телеканал RU.TV организовал концерт для военнослужащих в госпитале Санкт-Петербурга 10 сентября. Мероприятие стало частью патриотической работы канала по поддержке бойцов, проходящих лечение и реабилитацию.

Фото: Пресс-служба "Русской медиагруппы" Концерт RU.TV для бойцов Минобороны РФ в военном госпитале СПб и в больнице ЛО

Перед пациентами медучреждения выступили группа "Земляне", Ирина Дубцова, Наталья Власова, Игорь Скляр и группа "Санкт-Петербург".

Второй концерт прошёл в тот же день во Всеволожской больнице Ленинградской области при поддержке губернатора Александра Дрозденко.

"Ленинградская область принимает в своих медучреждениях наших героев. Помимо лечения, нужно поднимать настроение. Хорошее настроение, музыка, эмоции — это тоже лечение души и сердца", — отметил Дрозденко.

Член Совета директоров "Русской Медиагруппы" Юрий Киселёв подчеркнул, что артисты выступают без гонораров. Вместо этого организаторы передали денежные средства больнице и подготовили подарки для военнослужащих.

Концерт собрал полный зал, включая медицинских работников и членов семей бойцов. Артисты не только выступили на сцене, но и посетили палаты тех, кто не мог присутствовать на мероприятии.

Начальник госпиталя Минобороны России Сергей Коваленко и главный врач Всеволожской больницы Станислав Понкратов выразили благодарность телеканалу RU.TV и артистам за поддержку пациентов и медицинского персонала.

Уточнения

«Русская медиагруппа» (РМГ) — медиахолдинг России, управляющая компания, производящая программный и информационный продукт для ряда электронных СМИ России, а также многих радиокомпаний в регионах.



