Телеканал RU.TV организовал концерт для военнослужащих в госпитале Санкт-Петербурга 10 сентября. Мероприятие стало частью патриотической работы канала по поддержке бойцов, проходящих лечение и реабилитацию.
Перед пациентами медучреждения выступили группа "Земляне", Ирина Дубцова, Наталья Власова, Игорь Скляр и группа "Санкт-Петербург".
Второй концерт прошёл в тот же день во Всеволожской больнице Ленинградской области при поддержке губернатора Александра Дрозденко.
"Ленинградская область принимает в своих медучреждениях наших героев. Помимо лечения, нужно поднимать настроение. Хорошее настроение, музыка, эмоции — это тоже лечение души и сердца", — отметил Дрозденко.
Член Совета директоров "Русской Медиагруппы" Юрий Киселёв подчеркнул, что артисты выступают без гонораров. Вместо этого организаторы передали денежные средства больнице и подготовили подарки для военнослужащих.
Концерт собрал полный зал, включая медицинских работников и членов семей бойцов. Артисты не только выступили на сцене, но и посетили палаты тех, кто не мог присутствовать на мероприятии.
Начальник госпиталя Минобороны России Сергей Коваленко и главный врач Всеволожской больницы Станислав Понкратов выразили благодарность телеканалу RU.TV и артистам за поддержку пациентов и медицинского персонала.
Уточнения
«Русская медиагруппа» (РМГ) — медиахолдинг России, управляющая компания, производящая программный и информационный продукт для ряда электронных СМИ России, а также многих радиокомпаний в регионах.
Алекса́ндр Ю́рьевич Дрозде́нко (род. 1 ноября 1964, Свердловский район, Джамбулская область) — российский государственный и политический деятель. Г
Сентябрь принёс первые заморозки и заставил дачников ускориться с уборкой урожая. Что срочно убрать, а что можно оставить под холодным небом.