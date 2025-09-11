Пиар работает: Алла Пугачёва объяснила, за что обижается на Киркорова

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:11
Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачёва рассказала, что её уязвляет в поведении Филиппа Киркорова, который должен быть ей благодарен.

Певица Алла Пугачёва
Фото: ВК-аккаунт Аллы Пугачёвой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Алла Пугачёва

Алла Пугачёва призналась, что в её жизни было только два настоящих брака — с Миколасом Орбакасом, отцом Кристины Орбакайте, и с Максимом Галкиным*.

Все остальные брачные союзы она назвала пиаром и попыткой помочь мужчинам продвинуться в шоу-бизнесе. Сюда она отнесла свою свадьбу с Филиппом Киркоровым.

Примадонна отметила, что тогда подробный пиар работал, работает он и сейчас.

Народную артистку СССР обижает иногда поведение Киркорова, который, по словам Пугачёвой, "насмехается" над ней в КВН.

В целом же певица считает, что Филипп испытывает к ней благодарный чувства. У Киркорова дома есть маленький музейный комплекс, в котором он хранит памятные вещи, связанные с Примадонной. Особенно он любит коллекционировать куклы в образе Аллы Борисовны.

Ранее Алла Пугачёва объяснила, какие тревоги её мучают вдали от Родины.

* признан Минюстом Рф иностранным агентом

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991).

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
