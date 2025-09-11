Пиар работает: Алла Пугачёва объяснила, за что обижается на Киркорова

Певица Алла Пугачёва рассказала, что её уязвляет в поведении Филиппа Киркорова, который должен быть ей благодарен.

Алла Пугачёва призналась, что в её жизни было только два настоящих брака — с Миколасом Орбакасом, отцом Кристины Орбакайте, и с Максимом Галкиным*.

Все остальные брачные союзы она назвала пиаром и попыткой помочь мужчинам продвинуться в шоу-бизнесе. Сюда она отнесла свою свадьбу с Филиппом Киркоровым.

Примадонна отметила, что тогда подробный пиар работал, работает он и сейчас.

Народную артистку СССР обижает иногда поведение Киркорова, который, по словам Пугачёвой, "насмехается" над ней в КВН.

В целом же певица считает, что Филипп испытывает к ней благодарный чувства. У Киркорова дома есть маленький музейный комплекс, в котором он хранит памятные вещи, связанные с Примадонной. Особенно он любит коллекционировать куклы в образе Аллы Борисовны.

