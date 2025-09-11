Станислав Садальский высказался об интервью Пугачёвой — смелая реакция на откровения певицы

Актёр Станислав Садальский объяснил, что думает о свежих откровениях певицы Аллы Пугачёвой.

Станислав Садальский не прошёл мимо нового интервью народной артистки СССР Аллы Пугачёвой.

"Найдите в инете и посмотрите, (взорвало инет). Есть лукавство неоднозначное, но я эту семью во главе с Максом (Галкиным*) принимаю и уважаю, а вы?!" — выразил своё мнение заслуженный артист РСФСР в социальных сетях.

Садальский один из немногих артистов, который публично поздравляет Аллу Пугачёву с днём рождения. Ему очень польстило то, что Примадонна приняла его заявку в друзья в соцсетях.

Ранее в интервью Екатерине Гордеевой** Алла Борисовна объясняла, почему покинула Россию и признавалась, что переживает об оставшихся в России людях.

