Станислав Садальский высказался об интервью Пугачёвой — смелая реакция на откровения певицы

Актёр Станислав Садальский объяснил, что думает о свежих откровениях певицы Аллы Пугачёвой.
Станислав Садальский не прошёл мимо нового интервью народной артистки СССР Аллы Пугачёвой.
"Найдите в инете и посмотрите, (взорвало инет). Есть лукавство неоднозначное, но я эту семью во главе с Максом (Галкиным*) принимаю и уважаю, а вы?!" — выразил своё мнение заслуженный артист РСФСР в социальных сетях.
Садальский один из немногих артистов, который публично поздравляет Аллу Пугачёву с днём рождения. Ему очень польстило то, что Примадонна приняла его заявку в друзья в соцсетях.
Ранее в интервью Екатерине Гордеевой** Алла Борисовна объясняла, почему покинула Россию и признавалась, что переживает об оставшихся в России людях.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
** признана Минюстом РФ иностранным агентом
Уточнения
А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991).
Сентябрь принёс первые заморозки и заставил дачников ускориться с уборкой урожая. Что срочно убрать, а что можно оставить под холодным небом.