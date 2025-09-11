Нужно наказывать? Артемий Лебедев нашёл неожиданный символ в храме Вооружённых Сил России

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Дизайнер Артемий Лебедев возмутился, обнаружив в православном храме запрещённую в России символику.

Мозаика в храме Вооружённых Сил России
Фото: Инстаграм Артемия Лебедева by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мозаика в храме Вооружённых Сил России

Артемий Лебедев опубликовал в социальных сетях фото с фрагментом росписи Главного храма Вооружённых Сил России. По его словам, на снимке можно заметить фашистскую свастику. Такая находка поразила Лебедева.

"В главном храме Вооруженных Сил висит на стене мозаичная свастика. Нужно ли наказывать тех, кто ее сфотографировал?" — написал Артемий.

Дизайнер описал гипотетическую ситуацию о том, что сосед по общественному транспорту может донести в правоохранительные органы на того, кто смотрит на фото данной мозаики из храма.

"Является ли это демонстрацией экстремистской символики?" — задался вопросом Лебедев.

Ранее сообщалось, что Артемий Лебедев стал отцом в одиннадцатый раз.

Уточнения

Сва́стика — крестообразный знак с загнутыми под прямым углом концами, чаще по часовой стрелке.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

