Нужно наказывать? Артемий Лебедев нашёл неожиданный символ в храме Вооружённых Сил России

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дизайнер Артемий Лебедев возмутился, обнаружив в православном храме запрещённую в России символику.

Фото: Инстаграм Артемия Лебедева by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мозаика в храме Вооружённых Сил России

Артемий Лебедев опубликовал в социальных сетях фото с фрагментом росписи Главного храма Вооружённых Сил России. По его словам, на снимке можно заметить фашистскую свастику. Такая находка поразила Лебедева.

"В главном храме Вооруженных Сил висит на стене мозаичная свастика. Нужно ли наказывать тех, кто ее сфотографировал?" — написал Артемий.

Дизайнер описал гипотетическую ситуацию о том, что сосед по общественному транспорту может донести в правоохранительные органы на того, кто смотрит на фото данной мозаики из храма.

"Является ли это демонстрацией экстремистской символики?" — задался вопросом Лебедев.

Ранее сообщалось, что Артемий Лебедев стал отцом в одиннадцатый раз.

Уточнения

Сва́стика — крестообразный знак с загнутыми под прямым углом концами, чаще по часовой стрелке.

