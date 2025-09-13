Шокирующий метод Александра Васильева: какой напиток спасает его от болей в животе

Экс-ведущий "Модного приговора" Александр Васильев удивил публику, назвав очень необычный способ справляться с болезнями желудочно-кишечного тракта.
Александр Васильев поделился рискованным лайфхаком для борьбы с желудочными болезнями, которым пользуется уже долгое время.
"У меня никогда не болит живот. Когда я съел что-то подозрительное, я выпиваю бутылку кока-колы", — поведал историк моды в подкасте "Разговор ни о чём".
При этом телеведущий признал, что кока-кола является самым вредным химическим напитком.
"Он растворяет всё, что вы съели", — объяснила Васильев, заверив, что с иностранным напитком вы забудете про вспученный живот.
Модный эксперт назвал это решение идеальным.
Уточнения
Ко́ка-ко́ла (англ. Coca-Cola) — газированный безалкогольный напиток, производимый компанией The Coca-Cola Company. Первоначально продававшийся как напиток для замены алкоголя и предназначавшийся в качестве патентованого лекарства.
