Вопрос, который мучил всех: Полина Гагарина высказалась на пикантную тему о женских прелестях

Певица Полина Гагарина удовлетворила любопытство поклонников, ответив на интимный вопрос.

Певица Полина Гагарина
Фото: ВК-аккаунт Полины Гагариной by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Полина Гагарина

Полина Гагарина устала получать один и тот же вопрос от подписчиков. В конце концов она открыла секрет Полишинеля, сообщив размер своей груди.

"Я знаю, что многих очень интересует этот вопрос. Отвечаю — мой размер груди — 0", — высказалась Полина.

Когда-то певица могла похвастаться шикарной грудью, однако вместе с лишним весом ушёл и её объёмный бюст. Поклонники звезды считают, что она переусердствовала в деле похудения и превратилась в скелета. Фанаты скучают по её женским прелестям, обмененным на предельно стройную фигуру.

Ранее на презентации альбома Леонида Агутина Полину Гагарину заметили в компании некого мужчины. Это спровоцировало слухи о новом романе знаменитости.

Поли́на Серге́евна Гага́рина (род. 27 марта 1987, Москва) — российская эстрадная певица, композитор, фотомодель, актриса; народная артистка Республики Башкортостан (2024).

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
