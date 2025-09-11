Вопрос, который мучил всех: Полина Гагарина высказалась на пикантную тему о женских прелестях

Певица Полина Гагарина удовлетворила любопытство поклонников, ответив на интимный вопрос.
Полина Гагарина устала получать один и тот же вопрос от подписчиков. В конце концов она открыла секрет Полишинеля, сообщив размер своей груди.
"Я знаю, что многих очень интересует этот вопрос. Отвечаю — мой размер груди — 0", — высказалась Полина.
Когда-то певица могла похвастаться шикарной грудью, однако вместе с лишним весом ушёл и её объёмный бюст. Поклонники звезды считают, что она переусердствовала в деле похудения и превратилась в скелета. Фанаты скучают по её женским прелестям, обмененным на предельно стройную фигуру.
Ранее на презентации альбома Леонида Агутина Полину Гагарину заметили в компании некого мужчины. Это спровоцировало слухи о новом романе знаменитости.
Поли́на Серге́евна Гага́рина (род. 27 марта 1987, Москва) — российская эстрадная певица, композитор, фотомодель, актриса; народная артистка Республики Башкортостан (2024).
