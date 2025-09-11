Конфуз на сцене: Вера Брежнева внезапно остановила концерт без фонограммы — вот что случилось

Певица Вера Брежнева попала в неловкую ситуацию, когда выступала на сцене перед зрителями.

В Сети распространилось видео, на котором Вера Брежнева поёт без фонограммы. Попытки петь вживую обернулись для исполнительницы конфузом.

В какой-то момент звезда замолкла, музыка остановилась. Артистка честно призналась зрителям, что забыла слова своей песни "Не надо".

Попытки выйти из положения с помощью зрителей успехом не увенчались. Публика, как выяснилось, тоже не помнила слова песни.

Брежнева всё же собралась и продолжила петь песню.

Забывчивость не впервые настигает певицу. Ранее с ней уже случались подобные неприятности. Примечательно, что Брежнева исполняет музыкальные композиции на русском языке.

Ранее сообщалось, что Вера Брежнева едва не упала со сцены в Кишинёве.

Ве́ра Бре́жнева (при рождении — Ве́ра Ви́кторовна Галушка, укр. Віра Вікторівна Галушка; род. 3 февраля 1982, Днепродзержинск, Днепропетровская область) — украинская поп-певица, актриса, телеведущая.

