Шпаргалка от герцогини: как бывшая супруга принца Эндрю ловко уходит от неприятных тем

Бывшая супруга принца Эндрю, британская писательница Сара Фергюсон знает, как изящно выйти из нежелательного разговора, не обидев собеседника. На протяжении своей жизни она участвовала во множестве королевских мероприятий и научилась искусству общения в аристократических кругах.
В своём подкасте герцогиня поделилась полезными советами, как избежать неудобных тем. Например, если кто-то задаёт провокационный вопрос, она предлагает переключить внимание на другого человека
"Если кто-то задаст вам каверзный вопрос, на который вы не хотите отвечать, скажите: "О, это так интересно, вот что я вам скажу, я задам этот вопрос Матильде. Матильда, что ты думаешь по этому поводу?" И вот ты снова вбросила мяч", — приводит слова Фергюсон The Voice.
Сара также подчёркивала важность вежливости, которую она старается привить своим дочерям. Она считает, что улыбка и доброжелательность — обязательные атрибуты публичной жизни.
"Я всегда говорю своим девочкам, когда вы выходите на публику, улыбайтесь. Если вы не хотите быть вежливыми, то не выходите на публичную сцену — потому что никто не хочет видеть сварливую принцессу", — рассказывала Сара.
Несмотря на свою бурную молодость, когда её имя было связано со скандалами, сейчас Фергюсон активно поддерживает своего бывшего мужа, который оказался в сложной ситуации. В условиях повышенного внимания со стороны прессы её советы по общению могут оказаться весьма кстати.
Уточнения
Сара герцогиня Йоркская (англ. Sarah Margaret, Duchess of York, в девичестве и после развода Фергюсон англ. Ferguson; род. 15 октября 1959) — писательница, меценат, общественный деятель, кинопродюсер и телеведущая.
