Шпаргалка от герцогини: как бывшая супруга принца Эндрю ловко уходит от неприятных тем

Шоу-бизнес

Бывшая супруга принца Эндрю, британская писательница Сара Фергюсон знает, как изящно выйти из нежелательного разговора, не обидев собеседника. На протяжении своей жизни она участвовала во множестве королевских мероприятий и научилась искусству общения в аристократических кругах.

Фото: flickr.com by Mugisha Don de Dieu, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Сара Фергюсон

В своём подкасте герцогиня поделилась полезными советами, как избежать неудобных тем. Например, если кто-то задаёт провокационный вопрос, она предлагает переключить внимание на другого человека

"Если кто-то задаст вам каверзный вопрос, на который вы не хотите отвечать, скажите: "О, это так интересно, вот что я вам скажу, я задам этот вопрос Матильде. Матильда, что ты думаешь по этому поводу?" И вот ты снова вбросила мяч", — приводит слова Фергюсон The Voice.

Сара также подчёркивала важность вежливости, которую она старается привить своим дочерям. Она считает, что улыбка и доброжелательность — обязательные атрибуты публичной жизни.

"Я всегда говорю своим девочкам, когда вы выходите на публику, улыбайтесь. Если вы не хотите быть вежливыми, то не выходите на публичную сцену — потому что никто не хочет видеть сварливую принцессу", — рассказывала Сара.

Несмотря на свою бурную молодость, когда её имя было связано со скандалами, сейчас Фергюсон активно поддерживает своего бывшего мужа, который оказался в сложной ситуации. В условиях повышенного внимания со стороны прессы её советы по общению могут оказаться весьма кстати.

Уточнения

Сара герцогиня Йоркская (англ. Sarah Margaret, Duchess of York, в девичестве и после развода Фергюсон англ. Ferguson; род. 15 октября 1959) — писательница, меценат, общественный деятель, кинопродюсер и телеведущая.

