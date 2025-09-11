Тайная любовь или зависть? Анастасия Волочкова отвечает на нападки Серова

Анастасия Волочкова ответила на резкие высказывания певца Александра Серова в свой адрес. Балерина заподозрила, что артист в неё влюбился.
Александр Серов позволил себе назвать Анастасию Волочкову "нетрезвой бабой", глядя на то, как звезда балета играет в футбол.
Балерина предположила, что такие нападки продиктованы тайной влюблённостью в неё Серова. Анастасия подозревает, что хит Серова "Я люблю тебя до слёз" посвящён ей.
"Может быть, у него тайная любовь ко мне или фетиш, я не знаю. Это вообще комментарий мужика или тряпки? В моём понимании это не мужчина… Ведёт себя как баба завистливая", — цитирует слова Волочковой "СтарХит".
Не исключила экс-прима Большого театра и то, что Серов перевозбудился, глядя на неё.
Она посоветовала певцу посетить её шоу "Одержимость", чтобы его впечатления были полными.
Уточнения
Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественная деятельница, заслуженная артистка РФ (2002).
Алекса́ндр Никола́евич Серо́в (при рождении — Ся́ров; род. 24 марта 1951, Ковалёвка, Николаевский район, Николаевская область, Украинская ССР, СССР) — советский и российский эстрадный певец.
