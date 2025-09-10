Алла Пугачёва открыла душу: какие тревоги её мучают вдали от Родины

Певица Алла Пугачёва призналась, что мысли об оставшихся в России людях не дают ей покоя.
Алла Пугачёва объяснила, что очень ценит поддержку со стороны россиян. Она уверена, что её поклонники не оставляют её даже когда, она далеко. Певица чувствует эту незримую связь, о которой, по её словам, даже не стоит говорить.
"Я их люблю и страдаю за них. Потому что за них переживаю. Как они там живут", — высказалась Алла Борисовна в интервью Екатерине Гордеевой*.
Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина высказала опасения по поводу возвращения Аллы Пугачёвой и Максима Галкина** в Россию. Она читает, что приезд Примадонны могут спровоцировать концерты, похожие на шоу Егора Крида.
* признана Минюстом РФ иностранным агентом
** признан Минюстом РФ иностранным агентом
