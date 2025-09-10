Алла Пугачёва открыла душу: какие тревоги её мучают вдали от Родины

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:55
Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачёва призналась, что мысли об оставшихся в России людях не дают ей покоя.

Певица Алла Пугачёва
Фото: ВК-аккаунт Аллы Пугачёвой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Алла Пугачёва

Алла Пугачёва объяснила, что очень ценит поддержку со стороны россиян. Она уверена, что её поклонники не оставляют её даже когда, она далеко. Певица чувствует эту незримую связь, о которой, по её словам, даже не стоит говорить.

"Я их люблю и страдаю за них. Потому что за них переживаю. Как они там живут", — высказалась Алла Борисовна в интервью Екатерине Гордеевой*.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина высказала опасения по поводу возвращения Аллы Пугачёвой и Максима Галкина** в Россию. Она читает, что приезд Примадонны могут спровоцировать концерты, похожие на шоу Егора Крида.

* признана Минюстом РФ иностранным агентом

** признан Минюстом РФ иностранным агентом

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
