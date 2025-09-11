От продавца до водителя троллейбуса: чем могли бы заниматься звёзды РФ по версии Прохора Шаляпина

Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин рассказал об альтернативных профессиях, которые, на его взгляд подходят российским звёздам.

Фото: Телеграм-канал Прохора Шаляпина by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певец Прохор Шаляпин

Прохор Шаляпин обратил внимание на трудолюбие Егора Крида и отметил, что из него мог бы получиться отличный теннисист.

Сергея Лазарева артист видит в роли политика, так как он, по словам Прохора "системный отличник".

"Мог бы и не петь и всё равно быть богатым", — выразил своё мнение Шаляпин в интервью порталу "Жара", фрагмент которого он опубликовал в своём Telegram-канале.

Клаве Коке он пожелал работать в нефте-газовой промышленности.

"Алсу, я считаю, вообще не для работы создана. Она такая утончённая, нежная", — отметил певец.

Прохор уверен, что серьёзный Тимати мог бы решать сложные вопросы по звонку при конфликтных ситуациях.

Николаю Баскову он порекомендовал устроиться водителем троллейбуса. Лолиту Милявскую он видит продавщицей на любом рынке.

Сам Прохор Шаляпин сделал девизом своей жизни фразу: "Главное — не уработаться".

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6».

