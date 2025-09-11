Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рабочий инвентарь или модный фетиш? Девушки скупают неожиданный аксессуар сезона
Бизнес сжимается: компании в России готовятся к осенней волне сокращений
Врата в преисподнюю или подземный рай: что нашли на дне Адского колодца в Йемене
Мир для вашего питомца постепенно замолкает: как не допустить, чтобы он оказался в полной тишине
Почему банки часто задерживают возврат денег: юрист объяснил скрытые мотивы
Поездка в неизвестность: как распознать самозванцев-полицейских за границей
Осенняя перекопка: простой ритуал, который превращает землю в золото весной
Белизна зубов уходит несмотря на уход — виноваты привычки, которые кажутся безобидными
Водители боятся кирпича: реальность наказания отличается от распространённых мифов

От продавца до водителя троллейбуса: чем могли бы заниматься звёзды РФ по версии Прохора Шаляпина

1:09
Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин рассказал об альтернативных профессиях, которые, на его взгляд подходят российским звёздам.

Певец Прохор Шаляпин
Фото: Телеграм-канал Прохора Шаляпина by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певец Прохор Шаляпин

Прохор Шаляпин обратил внимание на трудолюбие Егора Крида и отметил, что из него мог бы получиться отличный теннисист.

Сергея Лазарева артист видит в роли политика, так как он, по словам Прохора "системный отличник".

"Мог бы и не петь и всё равно быть богатым", — выразил своё мнение Шаляпин в интервью порталу "Жара", фрагмент которого он опубликовал в своём Telegram-канале.

Клаве Коке он пожелал работать в нефте-газовой промышленности.

"Алсу, я считаю, вообще не для работы создана. Она такая утончённая, нежная", — отметил певец.

Прохор уверен, что серьёзный Тимати мог бы решать сложные вопросы по звонку при конфликтных ситуациях.

Николаю Баскову он порекомендовал устроиться водителем троллейбуса. Лолиту Милявскую он видит продавщицей на любом рынке.

Сам Прохор Шаляпин сделал девизом своей жизни фразу: "Главное — не уработаться".

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6».

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Садоводство, цветоводство
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Домашние животные
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Эпоха батареек подходит к концу: повседневные устройства переходят на свет
Наука и техника
Эпоха батареек подходит к концу: повседневные устройства переходят на свет
Популярное
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября

Сентябрь принёс первые заморозки и заставил дачников ускориться с уборкой урожая. Что срочно убрать, а что можно оставить под холодным небом.

Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Глубины скрывают чудовищ: самый жуткий хищник океана — крючки на щупальцах и глаза-тарелки
Удар по ХАМАС в Дохе: факты неопровержимо доказывают совместную операцию Израиля, США и Катара Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Волосы без возраста: неожиданные краски, которые превратят седину в стиль
Африка раскалывается на глазах: новая карта мира уже пишется в недрах континента
Золотая глыба весом с человека: как австралийские шахтёры вошли в историю
Золотая глыба весом с человека: как австралийские шахтёры вошли в историю
Последние материалы
Врата в преисподнюю или подземный рай: что нашли на дне Адского колодца в Йемене
Мир для вашего питомца постепенно замолкает: как не допустить, чтобы он оказался в полной тишине
Почему банки часто задерживают возврат денег: юрист объяснил скрытые мотивы
Поездка в неизвестность: как распознать самозванцев-полицейских за границей
Осенняя перекопка: простой ритуал, который превращает землю в золото весной
Белизна зубов уходит несмотря на уход — виноваты привычки, которые кажутся безобидными
Водители боятся кирпича: реальность наказания отличается от распространённых мифов
От продавца до водителя троллейбуса: чем могли бы заниматься звёзды РФ по версии Прохора Шаляпина
Реальный шанс: города, где новостройки стали доступнее — проверьте, есть ли ваш в списке
Почему садоводы срезают малину под ноль: неожиданный приём для щедрого урожая
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.