Танцоры Татьяны Булановой поразили Аллу Пугачёву: что именно впечатлило певицу

Певица Алла Пугачёва обратилась к коллеге по сцене Татьяне Булановой на фоне новой волны популярности певицы.

Алла Пугачёва осталась в восторге от "энерносберегающей" подтанцовки Татьяны Булановой. Примадонна считает, что певице стоит радоваться возникшему вокруг неё ажиотажу.

Она сравнила танцоров певицы с простыми людьми, которые вышли на сцену из зала, чтобы поддержать любимую артистку.

Народная артистка СССР призналась, что новый тренд с танцами под песню Булановой она обсуждала с мужем, юмористом Максимом Галкиным*.

Особенно супругам понравилось то, что Татьяна много лет не расстаётся со своими танцорами. Пугачёва считает, что именно так выглядит наглядно лозунг "своих не бросаем".

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

