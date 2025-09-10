Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот кусок ткани спасает намного больше жизней, чем думают даже опытные водители
Осень срывает маски: три процедуры, которые перезапустят кожу
Пицца и перцы устроили вечер вместе — и теперь ужин стал проще и вкуснее в разы
Классическим чайникам конец: новый гаджет кипятит воду за 3 секунды и экономит свет
Три редчайших пиона, которых вы не увидите у соседей даже в самый пышный сезон цветения
Тихая эпидемия у вас под ногами: чем грозит соседство с безобидными городскими голубями
Кредитный капкан захлопнется? ЦБ готовит ограничения
Материнские микробы: секретный ингредиент умного ребёнка
Моника Беллуччи шокирует секретом: вот как она питается, и почему она выглядит шикарно после 60 лет

Танцоры Татьяны Булановой поразили Аллу Пугачёву: что именно впечатлило певицу

0:54
Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачёва обратилась к коллеге по сцене Татьяне Булановой на фоне новой волны популярности певицы.

Певица Алла Пугачёва
Фото: ВК-аккаунт Аллы Пугачёвой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Алла Пугачёва

Алла Пугачёва осталась в восторге от "энерносберегающей" подтанцовки Татьяны Булановой. Примадонна считает, что певице стоит радоваться возникшему вокруг неё ажиотажу.

Она сравнила танцоров певицы с простыми людьми, которые вышли на сцену из зала, чтобы поддержать любимую артистку.

Народная артистка СССР призналась, что новый тренд с танцами под песню Булановой она обсуждала с мужем, юмористом Максимом Галкиным*.

Особенно супругам понравилось то, что Татьяна много лет не расстаётся со своими танцорами. Пугачёва считает, что именно так выглядит наглядно лозунг "своих не бросаем".

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991).

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
ЕС может поменять планы по отказу от СПГ из России
Экономика и бизнес
ЕС может поменять планы по отказу от СПГ из России
Одно средство стирает годы не только с лица, но и с тела
Красота и стиль
Одно средство стирает годы не только с лица, но и с тела
Всё решил кусочек грязи: как Chevrolet Cobalt показал характер через годы
Авто
Всё решил кусочек грязи: как Chevrolet Cobalt показал характер через годы
Популярное
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной

Медоед — маленький зверь, которого боятся даже львы и ядовитые змеи. Его сила и стойкость сделали его настоящим властителем саванны.

Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Удар по ХАМАС в Дохе: факты неопровержимо доказывают совместную операцию Израиля, США и Катара Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Секретный трюк с компостом сделает ваш сад непривлекательным для змей
Финляндия хочет, чтобы ЕС ввёл пошлины на весь российский экспорт
Финляндия хочет, чтобы ЕС ввёл пошлины на весь российский экспорт
Последние материалы
Кредитный капкан захлопнется? ЦБ готовит ограничения
Материнские микробы: секретный ингредиент умного ребёнка
Моника Беллуччи шокирует секретом: вот как она питается, и почему она выглядит шикарно после 60 лет
Общение с призраками? Кая Каллас удивила выступлением в Европарламенте
Грипп включает в лёгких кнопку самоуничтожения — но у медицины появился способ её выключить
Танцоры Татьяны Булановой поразили Аллу Пугачёву: что именно впечатлило певицу
Санкции, усталость, уровень жизни: почему Европа может содрогнуться изнутри
Никогда не планировала жить в Америке: Рита Дакота раскрыла причину зарубежного изгнания
Гардероб рушится без этих вещей: проверка, которую стоит пройти каждой
Как деталь от немецкого кроссовера прижилась в отечественной машине: владелец нашёл изящное решение для Гранты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.