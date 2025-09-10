Танцоры Татьяны Булановой поразили Аллу Пугачёву: что именно впечатлило певицу

Певица Алла Пугачёва обратилась к коллеге по сцене Татьяне Булановой на фоне новой волны популярности певицы.
Алла Пугачёва осталась в восторге от "энерносберегающей" подтанцовки Татьяны Булановой. Примадонна считает, что певице стоит радоваться возникшему вокруг неё ажиотажу.
Она сравнила танцоров певицы с простыми людьми, которые вышли на сцену из зала, чтобы поддержать любимую артистку.
Народная артистка СССР призналась, что новый тренд с танцами под песню Булановой она обсуждала с мужем, юмористом Максимом Галкиным*.
Особенно супругам понравилось то, что Татьяна много лет не расстаётся со своими танцорами. Пугачёва считает, что именно так выглядит наглядно лозунг "своих не бросаем".
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
Уточнения
А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991).
Медоед — маленький зверь, которого боятся даже львы и ядовитые змеи. Его сила и стойкость сделали его настоящим властителем саванны.