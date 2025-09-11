Звёздные соленья и джемы: эти четыре знаменитости покорили мир своими домашними заготовками

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Кто бы мог подумать, что мир блеска и славы может так тесно переплетаться с ароматом свежей зелени и вкусом домашних заготовок? Как сообщает Кино Mail, многие знаменитости черпают вдохновение не только на съёмочных площадках и концертных сценах, но и в собственных садах и на кухнях. Для кого-то это просто приятное хобби, а для кого-то — возможность создать настоящий бренд, предлагая поклонникам нечто большее, чем просто автограф. Джемы, соленья и даже эксклюзивное оливковое масло со "звёздной" этикеткой — всё это стало частью новой реальности для некоторых известных личностей.

Клубничный джем
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Клубничный джем

Брэд Питт: от Голливуда к французскому оливковому маслу

Актёр, известный своим утончённым вкусом в архитектуре и дизайне, открыл для себя страсть к производству оливкового масла. Вместе с бывшей супругой Анджелиной Джоли он запустил собственный бренд на их французском поместье. Даже после расставания Питт продолжил развивать это направление, и его премиальное масло, сочетающее французские традиции с голливудским шармом, стало настоящим хитом среди ценителей. Продукт распространяется ограниченными партиями, что лишь добавляет ему эксклюзивности. Для самого актёра это не просто бизнес, а возможность быть ближе к природе.

Марта Стюарт: икона стиля и домашнего уюта

Легенда американского лайфстайла Марта Стюарт давно зарекомендовала себя как мастер кулинарии. Помимо многочисленных книг и телешоу, она активно развивает линейку собственных продуктов. Её домашнее варенье, приготовленное по фирменным рецептам, стало продолжением её узнаваемого бренда — стильного и одновременно уютного. Марта лично контролирует процесс и делится секретами с поклонниками, напоминая, что даже в суете современной жизни всегда есть место для простых радостей.

Меган Маркл: герцогиня, покорившая мир клубничным джемом

Ещё до переезда в Калифорнию герцогиня Сассекская увлекалась кулинарией, а после обустроила в своём доме прекрасный сад. В 2023 году Меган представила лимитированную партию клубничного варенья под брендом American Riviera Orchard, который является частью её нового лайфстайл-проекта. Эксклюзивные баночки были разосланы друзьям и знакомым пары, включая влиятельных инфлюэнсеров и журналистов. Стильное оформление с винтажными банками и каллиграфией, а также домашний шарм сделали джем предметом обсуждений и коллекционирования. Для Меган это не столько коммерческий проект, сколько способ продемонстрировать свою новую жизнь в США и подчеркнуть семейные ценности.

Памела Андерсон: от "Спасателей Малибу" к фермерским продуктам

Звезда "Спасателей Малибу" в последние годы удивляет поклонников своим новым образом жизни. Памела Андерсон переехала на остров в Канаде, где увлеклась выращиванием собственных овощей и трав. Она не только готовит из них блюда для себя и друзей, но и выпускает небольшие партии соусов и домашних заготовок. Так, в 2025 году она представила лимитированную серию банок с солёными огурцами и сушёными лепестками роз. Андерсон активно продвигает идеи экологичности и заботы о планете, что полностью соответствует её образу активистки. Для неё выращивание продуктов стало способом обрести баланс и уйти от гламурной жизни Голливуда, вдохновляя других на более осознанный образ жизни.

Уточнения

Уи́льям Брэ́дли Питт (англ. William Bradley Pitt; род. 18 декабря 1963, Шони, Оклахома, США) — американский актёр и кинопродюсер.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
