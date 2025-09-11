Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Молочная магия в огороде: странный полив, который превратит ваши помидоры в гигантов
Секретный список: какие китайские иномарки оказались крепче, чем ожидали водители
Фармацевтический гигант Novo Nordisk готовится к шторму: 11% сотрудников лишатся работы
Виноградный бум: готовим сок на зиму с помощью паровой соковыжималки — не останется ни капли
Рацион подвёл интеллект: эти продукты блокируют работу мозга и мешают сосредоточиться
Вы больше не будете считать овец: учёные нашли способ улучшить сон с помощью орехов
Октябрьская пора в Чинкве-Терре: какие правила изменят путешествие по Лигурии
Всё, что нужно знать о нитевой подтяжке: плюсы, минусы и противопоказания
Простые перерывы и минимум боли: как избежать проблем со спиной на работе

Свадьба изменила всё: неожиданный поступок Деревянко удивил его молодую жену

1:10
Шоу-бизнес

В прошлом месяце Павел Деревянко и Зоя Фуць стали мужем и женой, однако, как выясняется, их совместная жизнь уже принесла некоторые неожиданности. В своём блоге Зоя поделилась, что они вместе посетили вечеринку, но ушли раньше, чем она ожидала, и это решение принял именно Павел.

Павел Деревянко
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Павел Деревянко

"Я вчера хотела веселиться, но мы рано ушли домой. Муж-то строгий, оказывается", — написала она, удивляясь новому поведению супруга.

К посту Зоя прикрепила фотографию, на которой она запечатлена в эффектном чёрном платье с открытым животом, ярким макияжем и крупными серьгами-кольцами. Это был один из тех вечеров, когда она хотела насладиться атмосферой праздника, но, похоже, семейные обязательства уже начали влиять на её свободу.

Зоя стала первой женщиной, с которой Павел решил узаконить свои отношения, и их свадьба состоялась 8 августа. Вскоре после церемонии они поделились радостными моментами из лимузина, но теперь, похоже, ей придётся привыкать к новым правилам в их совместной жизни.

Уточнения

Па́вел Ю́рьевич Деревя́нко (род. 2 июля 1976, Таганрог, Ростовская область) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Домашние животные
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Недвижимость
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Африка раскалывается на глазах: новая карта мира уже пишется в недрах континента
Наука и техника
Африка раскалывается на глазах: новая карта мира уже пишется в недрах континента
Популярное
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября

Сентябрь принёс первые заморозки и заставил дачников ускориться с уборкой урожая. Что срочно убрать, а что можно оставить под холодным небом.

Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Глубины скрывают чудовищ: самый жуткий хищник океана — крючки на щупальцах и глаза-тарелки
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Удар по ХАМАС в Дохе: факты неопровержимо доказывают совместную операцию Израиля, США и Катара Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Волосы без возраста: неожиданные краски, которые превратят седину в стиль
Африка раскалывается на глазах: новая карта мира уже пишется в недрах континента
Яблоня засохнет даже при поливе: коварные соседи, которых стоит избегать
Яблоня засохнет даже при поливе: коварные соседи, которых стоит избегать
Последние материалы
Секретный список: какие китайские иномарки оказались крепче, чем ожидали водители
Фармацевтический гигант Novo Nordisk готовится к шторму: 11% сотрудников лишатся работы
Свадьба изменила всё: неожиданный поступок Деревянко удивил его молодую жену
Виноградный бум: готовим сок на зиму с помощью паровой соковыжималки — не останется ни капли
Рацион подвёл интеллект: эти продукты блокируют работу мозга и мешают сосредоточиться
Октябрьская пора в Чинкве-Терре: какие правила изменят путешествие по Лигурии
Вы больше не будете считать овец: учёные нашли способ улучшить сон с помощью орехов
Всё, что нужно знать о нитевой подтяжке: плюсы, минусы и противопоказания
Простые перерывы и минимум боли: как избежать проблем со спиной на работе
Камеры, брелоки и датчики бессильны: угонщики нашли новые дыры в защите авто
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.