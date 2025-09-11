Свадьба изменила всё: неожиданный поступок Деревянко удивил его молодую жену

В прошлом месяце Павел Деревянко и Зоя Фуць стали мужем и женой, однако, как выясняется, их совместная жизнь уже принесла некоторые неожиданности. В своём блоге Зоя поделилась, что они вместе посетили вечеринку, но ушли раньше, чем она ожидала, и это решение принял именно Павел.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Павел Деревянко

"Я вчера хотела веселиться, но мы рано ушли домой. Муж-то строгий, оказывается", — написала она, удивляясь новому поведению супруга.

К посту Зоя прикрепила фотографию, на которой она запечатлена в эффектном чёрном платье с открытым животом, ярким макияжем и крупными серьгами-кольцами. Это был один из тех вечеров, когда она хотела насладиться атмосферой праздника, но, похоже, семейные обязательства уже начали влиять на её свободу.

Зоя стала первой женщиной, с которой Павел решил узаконить свои отношения, и их свадьба состоялась 8 августа. Вскоре после церемонии они поделились радостными моментами из лимузина, но теперь, похоже, ей придётся привыкать к новым правилам в их совместной жизни.

Уточнения

Па́вел Ю́рьевич Деревя́нко (род. 2 июля 1976, Таганрог, Ростовская область) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа.

