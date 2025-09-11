Общая стоимость украшений Авроры Кибы поражает: вот что она могла бы купить на эти деньги

Аврора Киба, известная как юная невеста известного певца Григория Лепса, недавно поделилась с подписчиками в своём блоге впечатляющим подарком от любимого — роскошным браслетом от бренда Hermes, стоимость которого составляет 4,9 миллиона рублей. Это украшение стало не единственным акцентом на её руке, ведь девушка также носит и другие дорогие аксессуары, общая стоимость которых, по данным сайта "Страсти", могла бы позволить ей приобрести двухкомнатную квартиру в Москве.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Украшения на витрине

После распаковки нового браслета Аврора надела его на правую руку, а на левой у неё уже был другой браслет от Bvlgari, выполненный в виде змеи из белого 18-каратного золота и украшенный бриллиантами и сапфирами. Этот аксессуар обошёлся в 2,8 миллиона рублей.

На левой руке у Авроры также красовались два кольца. Одно из них — кольцо Serpenti от Bvlgari, выполненное из белого золота, изумрудов и бриллиантов, стоимостью около 2,3 миллиона рублей. Второе кольцо, подаренное Григорием во время предложения, является украшением от Graff с крупным бриллиантом и стоит 3,6 миллиона рублей.

В итоге, общая стоимость всех этих украшений составляет 13,6 миллиона рублей. Если бы Аврора добавила к этой сумме ещё около 800 тысяч, она могла бы приобрести двухкомнатную квартиру на Варшавском шоссе в Москве, где цены на жильё в строящихся домах начинаются от 14,8 миллиона рублей.

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия Лепсвери́дзе ; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен, ресторатор; народный артист Российской Федерации (2022).

