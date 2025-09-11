Пугачёва раскрывает секреты эмиграции: что на самом деле чувствует певица вдали от родины

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:03
Шоу-бизнес

После долгого перерыва Алла Пугачёва прервала молчание, откровенно побеседовав с Екатериной Гордеевой* (признана иноагентом в РФ). Разговор длился три часа, и было затронуто множество тем, включая эмиграцию.

Алла Пугачёва
Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алла Пугачёва

Решение покинуть Россию далось непросто и было связано с новым статусом Максима Галкина** (признан иноагентом в РФ). Особенно болезненным стало то, как это отразилось на детях — Лизе и Гарри. По словам певицы, одноклассники начали дразнить их, называя детьми шпионов. Желая оградить детей от дальнейшей травли, Пугачёва приняла решение покинуть страну вслед за мужем.

"Это была острая боль", — призналась Алла Борисовна, говоря о пережитом.

Несмотря на потерю карьеры и привычного образа жизни, сейчас она не испытывает сожалений.

"Мне интересно новое течение в моей душе, новые настроения, у меня есть планы, которые не связаны с пением. Это омолаживает", — заявила певица.

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991), лауреат Государственной премии Российской Федерации (1995).

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
