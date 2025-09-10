Шаман разбил сердца поклонников: концерт в Сочи отменён — вот почему это произошло

Любители творчества певца Шамана, ожидавшие его выступления в Сочи 17 сентября, вынуждены будут подождать. Артист принял решение отменить концерт, сославшись на чрезвычайную занятость.
Как сообщил сам исполнитель в своём Telegram-канале, причиной отмены стала активная подготовка к конкурсу "Интервидение 2025". Кроме того, именно 17 сентября запланирована генеральная репетиция финала этого международного музыкального события.
"Прошу прощения за все возможные неудобства, но я уверен, что мы обязательно ещё не раз встретимся с вами в Сочи", — обратился певец к поклонникам.
Шаман также поблагодарил публику за понимание и поддержку. Владельцам билетов он рекомендует обращаться за возвратом средств по месту их покупки.
Уточнения
Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, РСФСР, СССР) — российский певец, композитор и автор песен.
