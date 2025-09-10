Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врачи называют их молодильной тарелкой: 9 продуктов, которые отодвигают старость у женщин
Туман превращает дорогу в рулетку: как правильно действовать за рулём, чтобы не оказаться в аварии
Этот секретный ингредиент превратит обычные бананы в шоколадно-клубничный десерт мечты
Природный декор сделанный своими руками: удивительные идеи из гибких веток
Тело против гравитации: варианты подтягиваний, о которых молчат в зале
Спасает кожу и кораллы одновременно: создан солнцезащитный крем, который ломает привычные стереотипы
Гурийская капуста со свеклой: закуска, без которой не садятся за стол в горах
Политическая бомба из Конгресса: почему под угрозой оказалась вся стратегия помощи Киеву
40 лет спустя: почему Марат Башаров не простил отца даже после его смерти

Шаман разбил сердца поклонников: концерт в Сочи отменён — вот почему это произошло

0:53
Шоу-бизнес

Любители творчества певца Шамана, ожидавшие его выступления в Сочи 17 сентября, вынуждены будут подождать. Артист принял решение отменить концерт, сославшись на чрезвычайную занятость.

SHAMAN
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
SHAMAN

Как сообщил сам исполнитель в своём Telegram-канале, причиной отмены стала активная подготовка к конкурсу "Интервидение 2025". Кроме того, именно 17 сентября запланирована генеральная репетиция финала этого международного музыкального события.

"Прошу прощения за все возможные неудобства, но я уверен, что мы обязательно ещё не раз встретимся с вами в Сочи", — обратился певец к поклонникам.

Шаман также поблагодарил публику за понимание и поддержку. Владельцам билетов он рекомендует обращаться за возвратом средств по месту их покупки.

Уточнения

Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, РСФСР, СССР) — российский певец, композитор и автор песен.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Садоводство, цветоводство
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Садоводство, цветоводство
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Домашние животные
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Популярное
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел

Многие садоводы уверены, что серная шашка — лучший способ обеззаразить теплицу. Но есть один нюанс, о котором забывают даже опытные дачники.

Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Глубины скрывают чудовищ: самый жуткий хищник океана — крючки на щупальцах и глаза-тарелки
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Удар по ХАМАС в Дохе: факты неопровержимо доказывают совместную операцию Израиля, США и Катара Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Волосы без возраста: неожиданные краски, которые превратят седину в стиль
Африка раскалывается на глазах: новая карта мира уже пишется в недрах континента
Яблоня засохнет даже при поливе: коварные соседи, которых стоит избегать
Яблоня засохнет даже при поливе: коварные соседи, которых стоит избегать
Последние материалы
Гурийская капуста со свеклой: закуска, без которой не садятся за стол в горах
Политическая бомба из Конгресса: почему под угрозой оказалась вся стратегия помощи Киеву
40 лет спустя: почему Марат Башаров не простил отца даже после его смерти
Спасение в одной дозе: что поможет коалам выжить в Австралии
Антиоксиданты в утреннем уходе: что говорят исследования и косметологи
Китайские бренды идут в наступление: хватит ли у Лады сил держать удар
Не испортить урожай: простые правила сбора и хранения помидоров, которые сохранят вкус
Не упустите выгоду: как найти билеты в 2 раза дешевле — советы эксперта
Фастфуд победил недоедание: теперь детей по всему миру накрывает эпидемия ожирения
Забудьте о спортзале: этот домашний комплекс из 6 упражнений сотворит чудо с вашим прессом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.