40 лет спустя: почему Марат Башаров не простил отца даже после его смерти

Шоу-бизнес

Марат Башаров, известный своими бурными личными драмами, стал гостем программы "Секрет на миллион", где поделился сокровенным. Актёр, чьи прошлые проблемы с законом и семейными отношениями не раз становились предметом обсуждения, рассказал о значительных переменах, произошедших в его жизни.

Осенние листья
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Осенние листья

В эфире НТВ Марат поведал о том, как ему удалось обрести стабильность, и порадовался, что теперь он стал востребованным у российских режиссёров, которые выстраиваются в очередь, чтобы предложить ему работу.

Главными моментами беседы стали две глубоко личные истории. Первая — это его отношения с новой избранницей Асей Борисовой, которая, по его словам, смотрит в будущее с надеждой. Вторая — это давняя, так и не залеченная рана, связанная с отцом. Спустя четыре десятилетия разлуки Марат нашёл родителя, но даже после его смерти не смог преодолеть боль от отсутствия отцовской поддержки в детстве.

"Где ты был, когда нам с мамой было плохо?" — задаётся вопросом Марат.

Уточнения

Мара́т Алимжа́нович Баша́ров (тат. Марат Галимҗан улы Бәшәров; род. 22 августа 1974, Москва, СССР) — российский актёр театра, кино и дубляжа, телеведущий.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
