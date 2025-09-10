40 лет спустя: почему Марат Башаров не простил отца даже после его смерти

Марат Башаров, известный своими бурными личными драмами, стал гостем программы "Секрет на миллион", где поделился сокровенным. Актёр, чьи прошлые проблемы с законом и семейными отношениями не раз становились предметом обсуждения, рассказал о значительных переменах, произошедших в его жизни.
В эфире НТВ Марат поведал о том, как ему удалось обрести стабильность, и порадовался, что теперь он стал востребованным у российских режиссёров, которые выстраиваются в очередь, чтобы предложить ему работу.
Главными моментами беседы стали две глубоко личные истории. Первая — это его отношения с новой избранницей Асей Борисовой, которая, по его словам, смотрит в будущее с надеждой. Вторая — это давняя, так и не залеченная рана, связанная с отцом. Спустя четыре десятилетия разлуки Марат нашёл родителя, но даже после его смерти не смог преодолеть боль от отсутствия отцовской поддержки в детстве.
"Где ты был, когда нам с мамой было плохо?" — задаётся вопросом Марат.
Уточнения
Мара́т Алимжа́нович Баша́ров (тат. Марат Галимҗан улы Бәшәров; род. 22 августа 1974, Москва, СССР) — российский актёр театра, кино и дубляжа, телеведущий.
