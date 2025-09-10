Не все поняли юмор: Анна Седокова показала свои детские фото и вызвала насмешки в Сети

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Анна Седокова попыталась доказать отсутствие пластики на своём лице с помощью отфотошопленных детских снимков.

Фото: Инстаграм Анны Седоковой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певица Анна Седокова

Анна Седокова, которую подозревают в пластических операциях на лице, привела "неоспоримый аргумент" в доказательство своей естественной красоты.

"Прежде чем меня осуждать за фотошоп, посмотрите на мои детские фотографии", — написала Анна в соцсетях.

Далее она показала несколько снимков из своего детства, которые были сильно отретушированы.

Подписчики оценили юмор певицы, поняв, что Седокова просто иронизирует над женщинами, которые пытаются доказать, что их красота им досталась от природы. Но не все выкупили шутку.

"Кого вы хотите обмануть?" — писали менее догадливые интернет-пользователи.

Ранее сообщалось, что в Латвии установили памятник Янису Тимме за 2 млн рублей.

Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.

