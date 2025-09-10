Почему мужчины бегут от сильных женщин? Алёна Водонаева нашла истинную причину

Блогер и модель Алёна Водонаева высказалась о сильных женщинах, которым трудно найти себе подходящего мужчину.
Алёна Водонаева ответила на вопросы подписчиков. Поклонники спросили модель, почему мужчин отталкивают сильные женщины.
"Потому, что шапка должна быть по Сеньке. Сила к силе. Слабость к слабости", — поделилась с подписчиками мудростью Алёна.
Водонаева рассказывала, что за баснословные деньги сделала себе новые зубы, поэтому не позволит ни одному мужчине себя поцеловать.
Ранее Алёна Водонаева поговорила с подругой о своих бывших возлюбленных. Она выразила благодарность всем мужчинам, которые плохо с ней поступали. Звезда уверена, что с помощью негативного опыта она смогла добиться успехов в жизни.
Уточнения
Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.
