Почему мужчины бегут от сильных женщин? Алёна Водонаева нашла истинную причину

Шоу-бизнес

Блогер и модель Алёна Водонаева высказалась о сильных женщинах, которым трудно найти себе подходящего мужчину.

Фото: ВК-аккаунт Алёны Водонаевой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева

Алёна Водонаева ответила на вопросы подписчиков. Поклонники спросили модель, почему мужчин отталкивают сильные женщины.

"Потому, что шапка должна быть по Сеньке. Сила к силе. Слабость к слабости", — поделилась с подписчиками мудростью Алёна.

Водонаева рассказывала, что за баснословные деньги сделала себе новые зубы, поэтому не позволит ни одному мужчине себя поцеловать.

Ранее Алёна Водонаева поговорила с подругой о своих бывших возлюбленных. Она выразила благодарность всем мужчинам, которые плохо с ней поступали. Звезда уверена, что с помощью негативного опыта она смогла добиться успехов в жизни.

Уточнения

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.

