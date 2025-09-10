Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В Госдуме обеспокоены новым фильмом "Кремлевский волшебник", в котором британский актёр Джуд Лоу исполнил роль президента России Владимира Путина. Создатели кинокартины могли исказить российскую историю, считает актриса и депутат Елена Драпеко.

владимир путин
Фото: en.kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
владимир путин

По мнению Драпеко, нужно с осторожностью подходить к предоставлению прокатного удостоверения в России данному иностранному фильму.

"Если окажется, что он оскорбительный и неправильно освещает деятельность нашего президента, безусловно, он не будет показываться [в России]", — цитирует слова Драпеко NEWS.ru

Депутат напомнила, что англичане уже сняли картину про Иосифа Сталина. Фильм, по мнению Елены Григорьевны, получился ужасным.

Она не исключает, что картина про Владимира Путина может получиться хорошей при условии, если иностранцы учтут все свои прошлые ошибки.

Уточнения

Дэ́вид Джуд Хе́йворт Ло́у (англ. David Jude Heyworth Law — Джуд Ло; род. 29 декабря 1972[…], Луишем, Лондон, Англия, Великобритания) — британский актёр театра, кино и телевидения. 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
