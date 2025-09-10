Как Эверест изменил менструальный цикл Виктории Бони – шокирующие детали

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Блогер Виктория Боня призналась, что покорение Эвереста странным образом отразилось на её менструальном цикле.

Модель Виктория Боня
Фото: Инстаграм Виктории Бони by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Модель Виктория Боня

У Виктории Бони от подписчиков нет никаких секретов. Звезда "Дома-2" посвящает публику в самые интимные подробности своей жизни. На этот раз Боня поделилась с аудиторией наблюдениями за своим женским циклом, который стал аномальным.

Связывает это знаменитость с её альпинистскими подвигами, когда она забиралась на вершины гор.

"Месячные в горах идут очень нестабильно. Подруга рассказывала, что после восхождения у неё пропал цикл на пять месяцев. У меня, наоборот, они на высоте шли чаще — два раза в месяц", — рассказала Виктория в соцсетях.

Кроме того, у Виктории возросла продолжительность менструации. По словам Бони, ранее месячные шли у неё три дня, а теперь длятся целых пять дней.

Ранее Виктория Боня призналась, что носит накладные ягодицы.

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель, блогер, актриса.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
