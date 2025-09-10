Как Эверест изменил менструальный цикл Виктории Бони – шокирующие детали

Блогер Виктория Боня призналась, что покорение Эвереста странным образом отразилось на её менструальном цикле.

У Виктории Бони от подписчиков нет никаких секретов. Звезда "Дома-2" посвящает публику в самые интимные подробности своей жизни. На этот раз Боня поделилась с аудиторией наблюдениями за своим женским циклом, который стал аномальным.

Связывает это знаменитость с её альпинистскими подвигами, когда она забиралась на вершины гор.

"Месячные в горах идут очень нестабильно. Подруга рассказывала, что после восхождения у неё пропал цикл на пять месяцев. У меня, наоборот, они на высоте шли чаще — два раза в месяц", — рассказала Виктория в соцсетях.

Кроме того, у Виктории возросла продолжительность менструации. По словам Бони, ранее месячные шли у неё три дня, а теперь длятся целых пять дней.

