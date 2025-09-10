Мелкие хулиганы: Мария Погребняк выяснила, кто не прав в скандале Крида и Мизулиной

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Блогер Мария Погребняк прокомментировала наказание, которое ждет любителей целоваться на публике.

Поцелуй
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Поцелуй

Мария Погребняк опубликовала слова юриста о том, что поцелуй в общественных местах может расцениваться как мелкое хулиганство. За такие действия парочкам может грозить штраф до 1,5 тысячи рублей либо арест до 15 суток.

Блогер отметила, что данные слова специалиста многое проясняют. Речь идёт о поведении певца Егора Крида и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.

"Это мелкое хулиганство! Получается, что неправы оба: и Крид, и Мизулина, раз целовались на людях", — написала Мария в своём Telegram-канале.

Она предположила, что понимание этого могло заставить губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, который встал на сторону Екатерины Мизулиной, удалить личный аккаунт в Telegram.

Ранее Мария Погребняк показала неожиданный мем про скандал Крида и Мизулиной.

Уточнения

Его́р Крид (настоящее имя — Его́р Никола́евич Була́ткин; род. 25 июня 1994, Пенза, Пензенская область, Россия) — российский певец, рэпер, автор песен, актёр, ютубер, стример и телеведущий.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
