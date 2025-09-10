Мелкие хулиганы: Мария Погребняк выяснила, кто не прав в скандале Крида и Мизулиной

Блогер Мария Погребняк прокомментировала наказание, которое ждет любителей целоваться на публике.

Мария Погребняк опубликовала слова юриста о том, что поцелуй в общественных местах может расцениваться как мелкое хулиганство. За такие действия парочкам может грозить штраф до 1,5 тысячи рублей либо арест до 15 суток.

Блогер отметила, что данные слова специалиста многое проясняют. Речь идёт о поведении певца Егора Крида и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.

"Это мелкое хулиганство! Получается, что неправы оба: и Крид, и Мизулина, раз целовались на людях", — написала Мария в своём Telegram-канале.

Она предположила, что понимание этого могло заставить губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, который встал на сторону Екатерины Мизулиной, удалить личный аккаунт в Telegram.

