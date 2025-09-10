Секрет стройности раскрыт: как Тарзан ведёт себя, когда Королёва набирает вес

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Наташа Королева рассказала, как её муж Тарзан (настоящее имя — Сергей Глушко) реагирует на изменения в её весе. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Звездач".

Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Наташа Королёва

В беседе с журналистами певица отметила, что, хотя супруг не делает ей замечаний, он всё же не упускает возможности намекнуть на то, что пришло время обратить внимание на свою фигуру.

Королёва призналась, что ей трудно сидеть на диетах, потому что она любит вкусно поесть. Сейчас знаменитость хотела бы сбросить около пяти килограммов.

"Муж не гоняет, но когда видит, что пора, ненавязчиво намекает", — сообщила Королёва.

Уточнения

Ната́ша Королёва (настоящее имя — Ната́лья Влади́мировна Порыва́й (укр. Наталія Володимирівна Поривай); род. 31 мая 1973, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, киноактриса, фотомодель и телеведущая.

