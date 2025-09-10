Мужчина мечты: что делает Александра Ревву образцовым мужем — откровения супруги шоумена

Супруга шоумена и певца Александра Реввы Анжелика перечислила достоинства её знаменитого мужа.

Фото: Инстаграм Анжелики Реввы by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шоумен Александр Ревва с женой и детьми

Жена Александра Реввы, известного под псевдонимом Артур Пирожков, опубликовала в социальных сетях серию снимков с супругом.

10 сентября шоумену исполнился 51 год.

"Я люблю твое сердце, оно самое красивое из всех, что я знаю, я люблю твои мысли, действия, они наполнены благородством (в этом и есть сила мужчины, это моё притяжение), люблю твою улыбку, твою грусть, люблю твое отношение к жизни", — написала под фотографиями Анжелика.

Женщина отметила, что Ревва является человеком слова и дела и при этом отличается безграничной добротой.

"Как бы я хотела, чтобы нашим дочерям повезло так же, как мне", — призналась супруга артиста.

Она пожелала Александру продолжать дарить свет людям. Анжелика отметила, что её мужа обожают не только свои, но и чужие дети.

Ревва состоит в браке с 2007 года. С женой они воспитывают дочерей Алису и Амели.

