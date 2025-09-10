Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Утка в бронежилете: в чём её сила и почему ни одна капля не берёт перья
Иммунитет под контролем: чтобы быстро поправиться, не игнорируйте эти шаги в первые дни болезни
Курорт Роза Хутор поддержал публикацию книги по истории Красной Поляны
Польша проснулась под шум дронов: правительство собирает экстренное совещание
Древний город раскрыл секрет заботы о стариках — находка переворачивает историю
Зимой нужен почти час, летом — всего минуты: этот витамин работает по своим правилам
Европа, которую хочется рисовать: замки, больше похожие на декорации к спектаклю
Сахарная арифметика: неожиданный ответ на вопрос, сколько сладкого можно есть каждый день
Звёздная ипотека: сколько платит Аглая Тарасова за роскошные апартаменты в Москве — суммы вас удивят

Эффектное появление супермамы: Елена Товстик вышла в свет в откровенном образе и сразила публику

0:58
Шоу-бизнес

Супруга предпринимателя-миллиардера Романа Товстика Елена Товстик минувшим вечером появилась на церемонии премии "Super семья", на которую ранее была номинирована.

Многодетная мать Елена Товстик
Фото: Инстаграм Елены Товстик by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Многодетная мать Елена Товстик

Елена Товстик опубликовала в социальных сетях фото с мероприятия. Для выхода в свет она выбрала эффектный образ.

"Прошла премия, журнала супермама, суперсемья года 2025!" — написала под снимком Елена.

Женщина пояснила, что новый 2025 год она ещё встречала с семьёй в полном составе с шестью детьми. Тогда она и её близкие люди действительно выглядели как суперсемья.

Товстик, которая борется с мужем за право воспитывать детей, заявила, что не сдастся и продолжит отстаивать свои материнские права. Она поблагодарила всех, кто поддержал её в трудный момент.

Ранее сообщалось, что Роман Товстик пытается продать дом жены у неё за спиной.

Уточнения

Семья́ — социальный институт, являющийся базовой ячейкой общества.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Наука и техника
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
ЕС может поменять планы по отказу от СПГ из России
Экономика и бизнес
ЕС может поменять планы по отказу от СПГ из России
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Наука и техника
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Популярное
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной

Медоед — маленький зверь, которого боятся даже львы и ядовитые змеи. Его сила и стойкость сделали его настоящим властителем саванны.

Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Удар по ХАМАС в Дохе: факты неопровержимо доказывают совместную операцию Израиля, США и Катара Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Секретный трюк с компостом сделает ваш сад непривлекательным для змей
ЕС может поменять планы по отказу от СПГ из России
ЕС может поменять планы по отказу от СПГ из России
Последние материалы
Курорт Роза Хутор поддержал публикацию книги по истории Красной Поляны
Польша проснулась под шум дронов: правительство собирает экстренное совещание
Древний город раскрыл секрет заботы о стариках — находка переворачивает историю
Зимой нужен почти час, летом — всего минуты: этот витамин работает по своим правилам
Европа, которую хочется рисовать: замки, больше похожие на декорации к спектаклю
В погоне за гиперзвуком: китайские YJ-19 встревожили Пентагон
Сахарная арифметика: неожиданный ответ на вопрос, сколько сладкого можно есть каждый день
Грех всегда требует новой жертвы — и Иоанн Креститель заплатил жизнью за чужую прихоть
Звёздная ипотека: сколько платит Аглая Тарасова за роскошные апартаменты в Москве — суммы вас удивят
Воздушная шапка и ягодная буря: этот пирог удивит даже гурмана — неожиданное сочетание в одном
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.