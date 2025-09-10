Эффектное появление супермамы: Елена Товстик вышла в свет в откровенном образе и сразила публику

Супруга предпринимателя-миллиардера Романа Товстика Елена Товстик минувшим вечером появилась на церемонии премии "Super семья", на которую ранее была номинирована.
Елена Товстик опубликовала в социальных сетях фото с мероприятия. Для выхода в свет она выбрала эффектный образ.
"Прошла премия, журнала супермама, суперсемья года 2025!" — написала под снимком Елена.
Женщина пояснила, что новый 2025 год она ещё встречала с семьёй в полном составе с шестью детьми. Тогда она и её близкие люди действительно выглядели как суперсемья.
Товстик, которая борется с мужем за право воспитывать детей, заявила, что не сдастся и продолжит отстаивать свои материнские права. Она поблагодарила всех, кто поддержал её в трудный момент.
Ранее сообщалось, что Роман Товстик пытается продать дом жены у неё за спиной.
Уточнения
