Нарушение авторских прав: сможет ли Чеботина избежать наказания за плагиат – мнение эксперта

Юрист Юрий Капштык детально разобрал правовые последствия иска к певице Люсе Чеботиной о нарушении авторских прав.

Эксперт прокомментировал требования Всемирной организации авторской собственности о взыскании 76 тысяч рублей компенсации с артистки.

"Это гражданская ответственность, а не уголовное или административное наказание", — заявил Капштык в комментарии для интернет-издания "Подмосковье Сегодня".

Юрист подчеркнул, что "музыка у автора аранжировки могла быть создана по наитию", но это не освобождает от ответственности.

Капштык предположил наиболее вероятный исход дела: "Добровольная уплата данной суммы иска в качестве возмещения и мировое урегулирование". По мнению эксперта, "это основной вариант, который рассматривается и, по всей вероятности, он будет проведён".

Иск связан с использованием песен Limp Bizkit и 50 Cent без разрешения правообладателей. Ранее поклонники уже отмечали сходство творчества Чеботиной с работами Адель и Тейлор Свифт, но текущий случай имеет официальный правовой характер.

Людми́ла Андре́евна (Лю́ся) Чебо́тина (род. 26 апреля 1997, Петропавловск-Камчатский) — российская певица, автор песен, актриса кино и озвучивания.

