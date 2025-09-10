Скандал с Лигалайзом*: почему суд лишил рэпера прописки в Москве

2:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Московский суд внес решения по поводу права прописки в Москве популярного исполнителя Лигалайза* в квартире приёмной матери.

Фото: ВК-аккаунт рэпера Лигалайза by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рэпер Лигалайз

Рэпер Лигалайз* (настоящее имя Андрей Меньшиков*) потерял право на московскую прописку. Основанием послужили продолжительное пребывание артиста за рубежом и утрата права пользования недвижимостью.

Решением суда удовлетворены требования заявительницы Ольги Меньшиковой*, которая обратилась с иском о снятии сына своего покойного мужа Андрея Меньшикова с регистрационного учёта в столице.

Ранее телеведущая Татьяна Лазарева** назвала главную причину своей усталости от жизни за границей.

По данным Telegram-канала Mash, причиной стало трехлетнее проживание певца за границей (в Литве), приобретение там собственного жилища и игнорирование квитанций за коммунальные услуги.

Как сообщает "Царьград", при рассмотрении дела судом установлено, что артист не подписывал арендный контракт с владелицей квартиры, не состоит с ней в семейных отношениях и не имеет имущественных прав на жилье.

Регистрация была осуществлена ранее по просьбе родителя музыканта, однако впоследствии потеряла законную силу. Решение позволяет снять Меньшикова с учёта без его личного присутствия, руководствуясь законом об иностранных агентах, исключающим возможность разрешения подобных ситуаций вне судебного разбирательства. После вынесенного вердикта единственным владельцем недвижимости остается сама истец вместе с новым мужем.

Напомним, кумир молодежи начала двухтысячных годов Андрей Меньшиков, ранее известный как Лигалайз навлёк на себя немилость скандальным музыкальным роликом, выпущенным в 2023-м году. Критики усмотрели в тексте и визуальном ряду клипа признаки дискредитации Вооруженных Сил Российской Федерации.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

* признана в РФ иностранным агентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Уточнения

Лигала́йз (настоящее имя — Андре́й Влади́мирович Ме́ньшиков; род. 30 июня 1977, Москва) — российский рэп-исполнитель, музыкальный продюсер, битмейкер, автор песен, бывший участник рэп-групп Slingshot, D.O.B. Community, D.O.B., AERO Skwadra, «Легальный бизне$$», «Империя», «Bad B. Альянс», Bad Balance, «Лигалайз + П-13» и «Ярость Inc.».

