Финансовый удар по Анатолию Цою: чем грозит певцу неуплата налогов на крупную сумму

Шоу-бизнес

Певец Анатолий Цой имеет налоговую задолженность в размере 202 тысячи рублей.

Анатолий Цой
Анатолий Цой

Как сообщает издание "Постньюс" со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы, задолженность образовалась по обязательствам исполнителя как индивидуального предпринимателя.

Долг связан с деятельностью в сфере звукозаписи и издания музыкальных произведений. В случае неуплаты долга артисту грозит полная блокировка банковских счетов.

В июне артист сообщил о потере более 1,3 миллиона долларов в инвестиционном проекте, связанном с денежными переводами. Несмотря на финансовые потери, Цой сохранил недвижимость в Дубае.

Карьера музыканта началась в группе MBAND. После распада коллектива в 2020 году певец продолжил работу как сольный исполнитель.

Уточнения

Анатолий Васильевич Цой (род. 28 июля 1989, Коксу, Талды-Курганская область), также известен под псевдонимом TSOY, — российский и казахстанский певец, телеведущий, актёр кино и телевидения. 

