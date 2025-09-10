Три ребёнка и идеальная фигура: эти простые правила помогают Анне Хилькевич оставаться в форме

Актриса Анна Хилькевич объяснила, чем она питается в течение дня с целью сохранять стройную фигуру.

Фото: Телеграм-канал Анны Хилькевич by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Актриса Анна Хилькевич

Мать троих детей поделилась секретом хорошей физической формы. Она поведала, что своё утро начинает со стакана воды. В день, по её словам, следует выпивать 30 мл на каждой кг массы тела. Актриса предупредила, что не стоит пить кофе на голодный желудок.

Свой завтрак она отложила на более позднее время.

"Поздний завтрак. Омлет с крабом и бутерброд с авокадо, зеленью и редисом", — перечислила своё утреннее меню Анна.

В 14.00 звезда сериала "Универ" выпила кофе и съела суп фо бо. От ужина она отказалась вообще.

"Всё-таки в 20.30 ужинать в моём случае не комильфо", — объяснила Анна.

Хилькевич отметила, что у неё режим питания съехал, однако она надеется войти в нужное русло на следующий день.

Анна Алекса́ндровна Хильке́вич (род. 15 октября 1986, Ленинград) — российская актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, телеведущая.

