Что скрывает жена Ширвиндта? Загадочный пост о разводе и истина о семье телеведущего

Супруга Михаила Ширвиндта Анастасия Ширвиндт объяснила, действительно ли они с мужем расстаются.
Жена Михаила Ширвиндта, которая младше супруга на 30 лет, опубликовала в социальных сетях фото с мужем и пятилетним сыном Михаилом.
"Пока жёлтая пресса настойчиво нас разводит, мы посмеиваемся над мнительностью и желанием вырывать чужие слова из контекста, и идём себе за грибами", — написала под снимком Анастасия.
Подписчики порадовались хорошей новости, однако выразили недоумение — что значил пост женщины о причинах развода. Некоторые предположили, что это был минутный порыв, а другие считают, что столкнулись с дешёвым пиаром.
Анастасия — третья жена Михаила Ширвиндта. Она живёт с телеведущим в браке с 2019 года. У телеведущего есть также сын Андрей и дочь Александра от двух предыдущих браков.
Ранее сообщалось, что супруга Михаила Ширвиндта по-научному объяснила их решение о разводе.
Уточнения
Михаи́л Алекса́ндрович Ши́рвиндт (род. 14 августа 1958, Москва) — советский и российский телеведущий, видеоблогер, писатель-мемуарист, теле- и кинопродюсер. Ранее был театральным актёром. Ведущий телепрограмм «Дог-шоу «Я и моя собака».
Медоед — маленький зверь, которого боятся даже львы и ядовитые змеи. Его сила и стойкость сделали его настоящим властителем саванны.