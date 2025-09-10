Что скрывает жена Ширвиндта? Загадочный пост о разводе и истина о семье телеведущего

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Супруга Михаила Ширвиндта Анастасия Ширвиндт объяснила, действительно ли они с мужем расстаются.

Телеведущий Михаил Ширвиндт с женой и сыном
Фото: Инстаграм Анастасии Ширвиндт by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Телеведущий Михаил Ширвиндт с женой и сыном

Жена Михаила Ширвиндта, которая младше супруга на 30 лет, опубликовала в социальных сетях фото с мужем и пятилетним сыном Михаилом.

"Пока жёлтая пресса настойчиво нас разводит, мы посмеиваемся над мнительностью и желанием вырывать чужие слова из контекста, и идём себе за грибами", — написала под снимком Анастасия.

Подписчики порадовались хорошей новости, однако выразили недоумение — что значил пост женщины о причинах развода. Некоторые предположили, что это был минутный порыв, а другие считают, что столкнулись с дешёвым пиаром.

Анастасия — третья жена Михаила Ширвиндта. Она живёт с телеведущим в браке с 2019 года. У телеведущего есть также сын Андрей и дочь Александра от двух предыдущих браков.

Ранее сообщалось, что супруга Михаила Ширвиндта по-научному объяснила их решение о разводе.

Уточнения

Михаи́л Алекса́ндрович Ши́рвиндт (род. 14 августа 1958, Москва) — советский и российский телеведущий, видеоблогер, писатель-мемуарист, теле- и кинопродюсер. Ранее был театральным актёром. Ведущий телепрограмм «Дог-шоу «Я и моя собака».

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
