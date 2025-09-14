Началась другая история: Сергей Жуков рассказал, как старшие дети отнеслись к рождению младшего

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Солист группы "Руки вверх" Сергей Жуков объяснил, как рождение младшего ребёнка разрушило союзы и коалиции в его большой семье.

Фото: Инстаграм Сергея Жукова by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певец Сергей Жуков

Сергей Жуков опубликовал в социальных сетях фото с детьми. Он объяснил, что конфигурация сил среди его наследников поменялась, стоило только появиться на свет малышу Эвану.

Он отметил, что сын Энджел и дочка Ника сразу повзрослели, как только у них родился братик.

"То не разлей вода, то устраивали войны, то дружили против Мирошки. А теперь у этих троих появился общий главный герой — Эван, и вся троица вдруг стала старшими", — написал под снимком музыкант.

Он считает, что с появлением четвёртого ребёнка в их семье началась совсем другая история.

Ранее сообщалось, что Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России.

Уточнения

Серге́й Евге́ньевич Жу́ков (род. 22 мая 1976, Димитровград, Ульяновская область) — российский певец, музыкант, предприниматель, музыкальный продюсер, теле- и радиоведущий, диджей. Солист и лидер российской поп-группы «Руки Вверх!».

