Взялся за ум: муж Леры Кудрявцевой бросил пить, занялся спортом и водит дочку в школу

Супруг телеведущей Леры Кудрявцевой, хоккеист Игорь Макаров, показал себя образцовым отцом.
Муж Леры Кудрявцевой Игорь Макаров взялся за ум. Мужчина опубликовал в социальных сетях фото с семилетней дочкой Машей, которая в этом году пошла учиться в первый класс.
На фото спортсмен запечатлён с наследницей у школы. Видимо, папа принимает самое деятельное участие в том, чтобы встречать и провожать дочку на учёбу.
Подписчики Макарова хвалят мужчину за хорошее поведение и призывают его бросить вредные привычки ради дочки.
"Не пейте ради себя, ради такой дочки. Вы такой молодой, но без силы воли. Идите работайте, от безделья пьёте и гробите свою жизнь", — писали фолловеры под постом хоккеиста с дочкой.
Ранее Игорь Макаров потребовал от Леры Кудрявцевой прекратить публичные обвинения.
Уточнения
Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на телеканале «НТВ».
