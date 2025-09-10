Взялся за ум: муж Леры Кудрявцевой бросил пить, занялся спортом и водит дочку в школу

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супруг телеведущей Леры Кудрявцевой, хоккеист Игорь Макаров, показал себя образцовым отцом.

Фото: Инстаграм Игоря Макарова by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хоккеист Игорь Макаров с дочкой

Муж Леры Кудрявцевой Игорь Макаров взялся за ум. Мужчина опубликовал в социальных сетях фото с семилетней дочкой Машей, которая в этом году пошла учиться в первый класс.

На фото спортсмен запечатлён с наследницей у школы. Видимо, папа принимает самое деятельное участие в том, чтобы встречать и провожать дочку на учёбу.

Подписчики Макарова хвалят мужчину за хорошее поведение и призывают его бросить вредные привычки ради дочки.

"Не пейте ради себя, ради такой дочки. Вы такой молодой, но без силы воли. Идите работайте, от безделья пьёте и гробите свою жизнь", — писали фолловеры под постом хоккеиста с дочкой.

Ранее Игорь Макаров потребовал от Леры Кудрявцевой прекратить публичные обвинения.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на телеканале «НТВ».

