Юрист призывает к справедливости: Катя Гордон считает аресты блогеров неоправданными

Шоу-бизнес

Юрист Екатерина Гордон объяснила, почему нельзя держать под стражей блогеров Елену Блиновскую и Лерчек.

Фото: ВК-аккаунт Екатерины Гордон by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Юрист Екатерина Гордон

Катя Гордон уверена, что следует освободить Елену Блиновскую, Лерчек и её экс-супруга Артёма Чекалина, которые обвиняют в незаконном переводе средств за рубеж.

"Нетяжкие преступления не должны наказываться реальным сроком", — высказала своё мнение Гордон.

Такую точку зрения она озвучила во время презентации своего музыкального дуэта с Лерой Кудрявцевой под названием "ЗаVисть".

Гордон в соцсетях объяснила, что Лерчек совершила ошибку, когда отказалась от её юридической помощи. Она уверена, что блогера запугали, поэтому он предпочла не делать предметом огласки свою трудную ситуацию. Юрист убеждена, что Лерчек ничего не знала о выводе денег за границу.

Уточнения

Еле́на Оле́говна Блино́вская (при рождении Оста́нина; род. 25 августа 1981, Опарино, Кировская область, РСФСР, СССР) — российский блогер, предприниматель и телеведущая.

