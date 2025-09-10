Озёра, парки и частная охрана: стало известно, где будут жить молодожёны Дранга и Муцениеце

Выяснилось, с кем из российских знаменитостей будут жить по соседству Агата Муцениеце и Пётр Дранга, которые недавно сыграли свадьбу.

Фото: Вк-аккаунт Агаты Муцениеце by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Актриса Агата Муцениеце и музыкант Пётр Дранга

Telegram-канал "Светский хроник" пишет, что молодожёны Дранга и Муцениеце поселятся в особняке в Московской области в элитном посёлке под названием Княжье озеро.

Соседями звёздной пары будут Гарик Харламов, Дмитрий Нагиев, Алексей Чумаков, Юлия Ковальчук и Мария Миронова.

В населённом пункте почти все коттеджи выполнены в европейском стиле. Украшает посёлок озёра и парки. Для удобства жителей имеются рестораны, спортклубы и частный детский сад. Всё находится под частной охраной.

Стоимость самого дешёвого жилья здесь начинается от 55 миллионов рублей.

Авторы Telegram-канал предполагают, что особняк принадлежит Петру Дранге. У Муцениеце из недвижимости есть московская квартира и дача в Подмосковье.

Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига, Латвийская ССР, СССР; после первого замужества — Прилу́чная, во втором браке — Дра́нга) — латвийская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая.

