Александр Васильев и Андрей Разин за столом: какие блюда потрясли продюсера Ласкового мая

Историк моды Александр Васильев похвастался своими кулинарными талантами, пригласив к себе продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина.
Александр Васильев опубликовал в социальных сетях серию снимков с кулинарными изысками. Он объяснил, что к приходу Разина собственноручно приготовил несколько шикарных блюд.
"Куриные бёдра в розмарине и печень на гриле с подливой из гранатового соуса, а ещё овощи, тушенные в духовке в течении 40 минут — молодые цуккини, груши Мельба, красные и зелёные сладкие перцы, парижские белые шампиньоны", — перечислил угощения экс-ведущий "Модного приговора".
Порадовал он гостя также греческим салатом, арбузом из Анкары и средиземноморским виноградом трёх сортов.
Ранее Александр Васильев научил женщин правильно торговаться на рынках.
Уточнения
