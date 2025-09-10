Распространённая схема: звонок с арабского номера закончился для Марии Погребняк потерей аккаунта

Блогер Мария Погребняк пожаловалась на то, что мошенники добрались до её аккаунта.

Мария Погребняк рассказала, что WhatsApp* у неё разлогинился и пропал неслучайно. Это дело рук мошенников.

Началось, по её словам, с того, что ей начали названивать номера с арабских номеров. Моментальные блокировки звонков не помогли. Аферисты завладели её профилем.

"А ведь этому номеру было 15 лет! Через него я работала с кучей людей и компаний. Вся жизнь была там", — написала Мария в Telegram.

Злоумышленники предложили ей выкупит аккаунт за огромную сумму. Погребняк отвергла это предложение.

"Я никогда не плачу негодяям! Поэтому просто пошла и оформила новый номер для WhatsApp"*, — объяснила блогер.

Она призвала подписчиков быть осторожнее, так как данная схема очень распространена.

Ранее сообщалось, что у блогера Иды Галич украли аккаунт с семью миллионами подписчиков.

