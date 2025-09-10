Распространённая схема: звонок с арабского номера закончился для Марии Погребняк потерей аккаунта

Блогер Мария Погребняк пожаловалась на то, что мошенники добрались до её аккаунта.
Мария Погребняк рассказала, что WhatsApp* у неё разлогинился и пропал неслучайно. Это дело рук мошенников.
Началось, по её словам, с того, что ей начали названивать номера с арабских номеров. Моментальные блокировки звонков не помогли. Аферисты завладели её профилем.
"А ведь этому номеру было 15 лет! Через него я работала с кучей людей и компаний. Вся жизнь была там", — написала Мария в Telegram.
Злоумышленники предложили ей выкупит аккаунт за огромную сумму. Погребняк отвергла это предложение.
"Я никогда не плачу негодяям! Поэтому просто пошла и оформила новый номер для WhatsApp"*, — объяснила блогер.
Она призвала подписчиков быть осторожнее, так как данная схема очень распространена.
Ранее сообщалось, что у блогера Иды Галич украли аккаунт с семью миллионами подписчиков.
* компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией
Уточнения
Социа́льная сеть (сокр соцсеть, SNS от social networking service) — онлайн-платформа, используемая для общения, знакомств, создания социальных отношений между людьми.
Медоед — маленький зверь, которого боятся даже львы и ядовитые змеи. Его сила и стойкость сделали его настоящим властителем саванны.