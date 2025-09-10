Не тонко намекнул: Садальский известным стихотворением прокомментировал ссору с Васильевой

Актёр Станислав Садальский не горит желанием налаживать отношения с актрисой Татьяной Васильевой.
Станислав Садальский опубликовал в социальных сетях фрагмент сериала "Земский доктор", в котором он играет вместе с Татьяной Васильевой и Борисом Клюевым.
Вспомнил он о своей коллеге неслучайно. По его словам, актриса хочет примирения.
"Васильева просит прощения. Простить?" — написала заслуженный артист РСФСР в социальных сетях.
Садальский опубликовал стихотворение Андрея Вознесенского "Не возвращайтесь к былым возлюбленным". Этими строками он намекнул, что вовсе не хочет мириться с Васильевой.
Подписчики актёра посоветовали ему простить актрису, напомнив ему о том, что их с Татьяной многое связывает.
Напомним, что, по словам Садальского, причиной их многолетнего конфликта стали его высказывания о семье Васильевой.
Ранее Садальский подробно рассказал, что разрушило их дружбу с Татьяной Васильевой.
Уточнения
Станисла́в Ю́рьевич Сада́льский (род. 8 августа 1951, Чкаловское, Чкаловский район, Чувашская АССР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, теле- и радиоведущий, журналист, блогер; заслуженный артист РСФСР (1991).
Медоед — маленький зверь, которого боятся даже львы и ядовитые змеи. Его сила и стойкость сделали его настоящим властителем саванны.