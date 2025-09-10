Не тонко намекнул: Садальский известным стихотворением прокомментировал ссору с Васильевой

Актёр Станислав Садальский не горит желанием налаживать отношения с актрисой Татьяной Васильевой.

Фото: Инстаграм Станислава Садальского by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Актёр Станислав Садальский и актриса Татьяна Васильева

Станислав Садальский опубликовал в социальных сетях фрагмент сериала "Земский доктор", в котором он играет вместе с Татьяной Васильевой и Борисом Клюевым.

Вспомнил он о своей коллеге неслучайно. По его словам, актриса хочет примирения.

"Васильева просит прощения. Простить?" — написала заслуженный артист РСФСР в социальных сетях.

Садальский опубликовал стихотворение Андрея Вознесенского "Не возвращайтесь к былым возлюбленным". Этими строками он намекнул, что вовсе не хочет мириться с Васильевой.

Подписчики актёра посоветовали ему простить актрису, напомнив ему о том, что их с Татьяной многое связывает.

Напомним, что, по словам Садальского, причиной их многолетнего конфликта стали его высказывания о семье Васильевой.

Ранее Садальский подробно рассказал, что разрушило их дружбу с Татьяной Васильевой.

