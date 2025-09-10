Тухлые яйца на концерте: Юрий Лоза объяснил, почему это безумие — вот какое оружие сильнее

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Юрий Лоза отреагировал на предложение священника Александра Ильяшенко о "воспитании" плохих артистов тухлыми яйцами. Музыкант, известный по хиту "Плот", выразил сомнение в практической реализации этой идеи, отметив, что вряд ли кто-то решится прийти на концерт с таким "арсеналом".

Юрий Лоза
Фото: commons.wikimedia.org by Leo Medvedev/Лев Леонидович Медведев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Юрий Лоза

"Понятно же, что идти на концерт с тухлыми яйцами никто сегодня не осмелится хотя бы в силу того, что ни у кого этих тухлых яиц нет. К тому же, если концерт понравился, а зритель пришёл с тухлыми яйцами, то куда их потом девать?" — заявил композитор в беседе с сайтом "Страсти".

Лоза подчеркнул, что слова священника не стоит воспринимать как официальную позицию всей Русской православной церкви. Он назвал это скорее эмоциональным высказыванием, вызванным недовольством современной эстрадой.

Кроме того, певец считает, что у зрителей есть более эффективный способ выразить своё недовольство артистом — просто не посещать его концерты. Он призвал не раздувать ситуацию, подчеркнув, что именно бойкот является самым действенным инструментом в руках публики.

Уточнения

Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик, блогер.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
