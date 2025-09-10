История с внучками: как Бари Алибасов удивил родных на семейном празднике

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Имя Бари Алибасова стало предметом обсуждения среди поклонников, и причиной тому стали слухи о его здоровье. Сообщалось, что состояние продюсера ухудшилось, однако, как выяснилось, эти слухи сильно преувеличены. Даже его сын Бари Алибасов-младший не знает о каких-либо серьёзных проблемах с отцом. В интервью mk.ru он поделился, что у музыкант недавно устроил праздник для всей семьи в честь рождения внучки.

Бари Алибасов
Фото: commons.wikimedia.org by Бари Алибасов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Бари Алибасов

По словам Бари-младшего, его отец чувствует себя вполне нормально, а его визиты к врачам — это обычная практика. Он выразил благодарность жене отца за заботу о его здоровье. Бари отметил, что слухи о болезнях отца часто возникают, так как тот регулярно посещает клиники для плановых обследований. У него бывают головные боли и другие недомогания, но это не является чем-то критическим.

Недавно у музыканта родилась внучка, и он устроил праздник для всей семьи в честь этого события. На встрече присутствовали три поколения. Бари-младший отметил, что это была уникальная встреча, на которой даже два деда смогли пообщаться.

Однако не обошлось и без курьёзов. Из-за проблем с памятью Бари Алибасов иногда забывал, кто присутствует на встрече.

"Он периодически забывал, кого собрал, поэтому за вечер раз шесть восхищался, что впервые видит двух внучек вместе", — сообщил сын продюсера.

Уточнения

Ба́ри Кари́мович Алиба́сов (каз. Бари́ (Бауыржан) Кәрімұлы Әлібас, род. 6 июня 1947, Чарск) — советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист РФ (1999).

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
