Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин высказал мнение о необходимости запрета музыкальной группы "Воровайки". Он считает, что современные исполнители должны сосредоточиться на патриотической тематике, а не на легкомысленных шлягерах, таких как "Хоп, мусорок".
В ответ на это заявление директор группы Иван Лушников подчеркнул, что "Воровайки" пользуются популярностью как среди российских военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, так и среди сотрудников правоохранительных органов.
Он отметил, что коллектив активно участвует в благотворительных концертах и получает признание за свою работу, включая благодарственные письма от президента. Лушников добавил, что песня "Спасибо русскому солдату" является частью их репертуара.
По словам Лушникова, в зоне спецоперации солдаты часто ищут способы отвлечься от повседневной рутины и постоянного стресса, а юмористические песни вроде "Хоп, мусорок", отлично помогают им в этом.
"Судя по высказываниям, уважаемый общественник очень поверхностно знает наш репертуар. Я был в зоне спецоперации. Там ребята слушать патриотические песни не готовы", — приводит слова Лушникова издание "Абзац".
Кроме того, он отметил, что попытки запрета группы в прошлом только способствовали её популярности. Он привёл пример, когда местный депутат пытался остановить концерт в Сургуте, но в итоге мероприятие прошло с аншлагом, а билеты были раскуплены ещё до официального анонса.
Уточнения
«Воровайки» — российская женская группа, работающая в жанре русский шансон (создателями данный жанр обозначен как блат-поп).
Медоед — маленький зверь, которого боятся даже львы и ядовитые змеи. Его сила и стойкость сделали его настоящим властителем саванны.