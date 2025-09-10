Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
От окопов до сцены: почему бойцы в зоне СВО любят песни Вороваек — ответ директора группы

Шоу-бизнес

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин  высказал мнение о необходимости запрета музыкальной группы "Воровайки". Он считает, что современные исполнители должны сосредоточиться на патриотической тематике, а не на легкомысленных шлягерах, таких как "Хоп, мусорок".

В ответ на это заявление директор группы Иван Лушников подчеркнул, что "Воровайки" пользуются популярностью как среди российских военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, так и среди сотрудников правоохранительных органов.

Он отметил, что коллектив активно участвует в благотворительных концертах и получает признание за свою работу, включая благодарственные письма от президента. Лушников добавил, что песня "Спасибо русскому солдату" является частью их репертуара.

По словам Лушникова, в зоне спецоперации солдаты часто ищут способы отвлечься от повседневной рутины и постоянного стресса, а юмористические песни вроде "Хоп, мусорок", отлично помогают им в этом.

"Судя по высказываниям, уважаемый общественник очень поверхностно знает наш репертуар. Я был в зоне спецоперации. Там ребята слушать патриотические песни не готовы", — приводит слова Лушникова издание "Абзац".

Кроме того, он отметил, что попытки запрета группы в прошлом только способствовали её популярности. Он привёл пример, когда местный депутат пытался остановить концерт в Сургуте, но в итоге мероприятие прошло с аншлагом, а билеты были раскуплены ещё до официального анонса.

Уточнения

«Воровайки» — российская женская группа, работающая в жанре русский шансон (создателями данный жанр обозначен как блат-поп).

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
