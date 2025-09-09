Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забудьте про майонез: вот как сделать идеальную пасту для бутербродов из копчёного лосося за минуту
У каждой клетки — свой любимый оттенок: карта мозга удивила исследователей
Медицинский шопинг превращается в квест: как штрихкод изменит судьбу ваших покупок
Импланты больше не в моде: новый бьюти-поворот 2025 года
Теннисный кошмар: озвучен беспощадный прогноз для Медведева в 2025 году
Чешуя не разлетится по кухне: хитрость, которая упрощает чистку рыбы в разы
600 000 нейронов в работе: раскрыта тайна работы мозга
Питомец перестал отзываться на кличку: это не каприз, а первый звонок о потере доверия
Самолёт живёт по своим законам: эти правила сделают ваш полёт комфортным и безопасным

Соседов раскрыл секрет успеха шоу Суперстар: без этого зритель точно переключит канал

1:53
Шоу-бизнес

Известный музыкальный критик и член жюри шоу "Суперстар" Сергей Соседов поделился своими мыслями о том, почему его поведение на экране порой выглядит провокационно. В интервью с Teleprogramma.org он отметил, что его резкие комментарии — это не каприз, а часть стратегии, направленной на привлечение зрителей. По его мнению, спокойные и согласные члены жюри не способны удержать внимание аудитории, и именно поэтому он выбирает более эмоциональный подход.

Сергей Соседов
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сергей Соседов

Соседов считает, что для успешного шоу необходимы яркие эмоции и неожиданные повороты. Он объяснил, что всё происходящее на сцене — это настоящая импровизация, так как жюри не знает заранее, что именно будет представлено. Это создаёт атмосферу живого взаимодействия, где каждый номер воспринимается как сюрприз.

"Когда всё хорошо, люди переключают на другой канал. Зритель понимает, что места распределены, все друг с другом обо всём договорились, согласились. Зачем тогда смотреть? А мы ни о чём никогда не договариваемся! У нас всё на живую нитку. Мы смотрим номер вместе со зрителями, только один раз. Мы не бываем на репетициях. Нас не приглашают. Мы в день съёмки не знаем даже репертуара артиста", — заявил Соседов.

Несмотря на свою прямолинейность, Сергей уверен, что артисты понимают, что его слова — это часть игры. Хотя иногда могут возникать обиды, они быстро забываются, ведь участники шоу осознают, что критика — это не личное, а профессиональное. Таким образом, Соседов продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых фигур на телевидении, привнося в шоу необходимую динамику и интригу.

Уточнения

Серге́й Васи́льевич Сосе́дов (23 мая 1968, Москва, РСФСР, СССР) — российский журналист, музыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Домашние животные
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Недвижимость
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Популярное
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет

Археологи в Ване раскрывают секреты древних уратов, обнаружив в крепости Кевенли 76 пифосов, что кардинально меняет наше представление о их системе хранения.

Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Секретный трюк с компостом сделает ваш сад непривлекательным для змей
Три гигантских экскаватора: как они изменили мир землеройных машин Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
Дизель и бензин уходят в прошлое: как это изменит дороги и экологию в России
Возвращение нулевых: эта стрижка рвёт тренды осени — 5 вариантов на любой тип волос
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Последние материалы
Питомец перестал отзываться на кличку: это не каприз, а первый звонок о потере доверия
Самолёт живёт по своим законам: эти правила сделают ваш полёт комфортным и безопасным
Баснословные гонорары и тайная стратегия: что сейчас происходит в жизни Михаила Ефремова
Грядка превращается в кладовую: капуста, которая лежит до апреля и не теряет вкус
Несколько забытых предметов в авто — и спокойная поездка может закончится протоколом
Силовые тренировки переписывают работу организма: микробиом отвечает на каждое усилие
Германские власти казнили большое число видных оппозиционеров из высокопоставленных военных кругов… — писала газета Правда 10 сентября 1941 года
Пенсии в России тают быстрее инфляции: почему индексация превращается в пустую формальность
Асаны с подвохом: чем может обернуться йога при боли в шее
Жуткая находка: что стало причиной смерти этого морского гиганта на британском пляже
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.