Соседов раскрыл секрет успеха шоу Суперстар: без этого зритель точно переключит канал

Шоу-бизнес

Известный музыкальный критик и член жюри шоу "Суперстар" Сергей Соседов поделился своими мыслями о том, почему его поведение на экране порой выглядит провокационно. В интервью с Teleprogramma.org он отметил, что его резкие комментарии — это не каприз, а часть стратегии, направленной на привлечение зрителей. По его мнению, спокойные и согласные члены жюри не способны удержать внимание аудитории, и именно поэтому он выбирает более эмоциональный подход.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сергей Соседов

Соседов считает, что для успешного шоу необходимы яркие эмоции и неожиданные повороты. Он объяснил, что всё происходящее на сцене — это настоящая импровизация, так как жюри не знает заранее, что именно будет представлено. Это создаёт атмосферу живого взаимодействия, где каждый номер воспринимается как сюрприз.

"Когда всё хорошо, люди переключают на другой канал. Зритель понимает, что места распределены, все друг с другом обо всём договорились, согласились. Зачем тогда смотреть? А мы ни о чём никогда не договариваемся! У нас всё на живую нитку. Мы смотрим номер вместе со зрителями, только один раз. Мы не бываем на репетициях. Нас не приглашают. Мы в день съёмки не знаем даже репертуара артиста", — заявил Соседов.

Несмотря на свою прямолинейность, Сергей уверен, что артисты понимают, что его слова — это часть игры. Хотя иногда могут возникать обиды, они быстро забываются, ведь участники шоу осознают, что критика — это не личное, а профессиональное. Таким образом, Соседов продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых фигур на телевидении, привнося в шоу необходимую динамику и интригу.

Уточнения

Серге́й Васи́льевич Сосе́дов (23 мая 1968, Москва, РСФСР, СССР) — российский журналист, музыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист.

