Баснословные гонорары и тайная стратегия: что сейчас происходит в жизни Михаила Ефремова

2:11
Шоу-бизнес

Актёр Михаил Ефремов, недавно освободившийся по условно-досрочному освобождению, не остался без работы. Артист нашёл своё место в театральной сфере, присоединившись к труппе Никиты Михалкова. Его участие запланировано в постановке "Без свидетелей", премьера которой ожидается в 2026 году. Сам Ефремов пока воздерживается от комментариев и общения с журналистами после выхода из исправительной колонии.

Михаил Ефремов
Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Михаил Ефремов

Однако, как стало известно, театральная деятельность — не единственное направление, в котором задействован актёр. Продюсер Сергей Дворцов сообщил изданию "Страсти", что Ефремов также принимает участие в съёмках двух кинопроектов, где исполняет одну из ведущих ролей.

По словам Дворцова, актер стремится использовать свой жизненный опыт для дальнейшей карьеры.

"Ефремов пытается монетизировать свою историю, безусловно", — отметил продюсер.

Он также добавил, что актёр пересмотрел свои условия работы с кинокомпаниями. Продюсер уверен, что время, проведённое в заключении, пошло Ефремову на пользу, позволив начать новый этап в жизни.

Сергей Дворцов также упомянул, что реакция коллег по цеху на возвращение Ефремова неоднозначна. Некоторые актёры принципиально избегают встреч с ним и отказываются работать вместе, в то время как другие готовы предложить ему выгодные условия и высокие гонорары.

"Кто-то его принимает, а кто-то отказывается сотрудничать, сниматься, дружить. Но есть и те, кто готов актёра видеть, платить гонорар от трёх миллионов в день", — пояснил Сергей.

Кроме того, Дворцов высказал предположение, что молчание Ефремова относительно его личной жизни и событий после трагического ДТП может быть частью стратегии по увеличению стоимости эксклюзивных интервью.

"Его молчание можно приравнять к попытке увеличить стоимость интервью. История Михаила неоднозначная, за эксклюзив у нас даются большие суммы", — заключил продюсер.

Уточнения

Михаи́л Оле́гович Ефре́мов (род. 10 ноября 1963, Москва, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссёр и телеведущий; заслуженный артист Российской Федерации (1995), лауреат Государственной премии Российской Федерации (2001), двух кинопремий «Ника» (2002, 2016) и премии «ТЭФИ» (2017).

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
