Телефонному голосованию на Евровидении конец: что стоит за этим радикальным решением организаторов

Шоу-бизнес

Великобритания прекращает применять платное телефонное голосование на музыкальном конкурсе "Евровидение". Об этом сообщили в эфире национального телеканала BBC.

Фото: commons.wikimedia.org by Saad Shah Khagga, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Nokia 2720 Flip red (video screenshot)

По данным вещателя, впервые телефонное голосование было использовано на "Евровидении" в 1997 году. Однако теперь зрители больше не смогут поддержать понравившегося исполнителя, позвонив на специально объявленный номер телефона.

Решение прекратить использование платного телефонного голосования связано с высокими затратами на его проведение, а также прекращением поддержки со стороны телекоммуникационной компании BT, которая ранее обеспечивала телефонные услуги, используемые BBC.

Теперь Великобритания присоединяется к ряду стран, которые применяют онлайн-голосование для определения результатов конкурса. У желающих появится возможность оставить голос на специальной платформе. Интересно, что первой страной, которая ввела систему электронного голосования на "Евровидении" с помощью специального сайта, стала Австралия.

В 2026 году Великобритания примет участие в юбилейном 70-м "Евровидении", которое состоится в Вене. BBC пока не раскрывает, каким образом будет выбран участник от страны на конкурс, однако известно, что с 2020 года все исполнители определяются внутренним отбором.

Напомним, группа Remember Monday представляла Великобританию на "Евровидении" 2025 года в швейцарском Базеле с песней "What The Hell Just Happened?". Они заняли 19-е место, набрав 88 очков. Во второй раз подряд Великобритания не получила ни одного очка от зрительского голосования.

Великобритания дебютировала на конкурсе "Евровидение" в 1957 году и удерживает рекорд по количеству последовательных выступлений на конкурсе. По состоянию на сегодняшний день, страна выиграла конкурс пять раз, причем впервые победа была одержана в 1967 году, а последний раз — в 1997.

Великобритания также держит рекорд по наибольшему числу вторых мест, поскольку удостаивалась "серебра" 16 раз. После 2000 года страна лишь трижды попадала в десятку лучших участников. Это произошло в 2002 году с Джессикой Гарлик, в 2009 году — с Джейд Юэн и в 2022 году — с Сэмом Райдером, который занял второе место в Турине.

Уточнения

Песенный конкурс «Еврови́дение» (англ. Eurovision Song Contest; фр. Concours Eurovision de la chanson) — конкурс эстрадной песни среди стран — членов Европейского вещательного союза (ЕВС — англ. European Broadcasting Union).

