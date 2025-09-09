Грустный итог: Митя Фомин раскрыл, почему до сих пор не стал отцом – его неожиданное признание

51-летний певец Митя Фомин объяснил, какую ошибку он совершил в своей жизни.
Митя Фомин сожалеет о том, что у него нет детей. Певец отметил, что на грустные мысли о бездетности его навело шоу "Выживалити. Наследники".
Там звезда выступил в роли ведущего, которому российские звёзды доверили своих отпрысков.
"Я уехал оттуда очень наполненный, растревоженный. Потому что в глубине сердца осознал: ведь эти дети могли быть моими", — признался Митя.
Фомин считает, что в его жизни что-то пошло не так.
Ранее солист группы "Руки вверх!" и многодетный отец Сергей Жуков рассказал, как важны для него дети. У Жукова пятеро детей: дочь Александра от первого брака, дочь Ника, сыновья Энджел, Мирон и Эван, рожденные в браке с Региной Бурд.
Уточнения
Серге́й Евге́ньевич Жу́ков (род. 22 мая 1976, Димитровград, Ульяновская область) — российский певец, музыкант, предприниматель, музыкальный продюсер, теле- и радиоведущий, диджей. Солист и лидер российской поп-группы «Руки Вверх!».
Дми́трий Анато́льевич (Ми́тя) Фоми́н (род. 17 января 1974, Новосибирск, СССР) — российский певец, театральный актёр и телеведущий.
