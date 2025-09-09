Грустный итог: Митя Фомин раскрыл, почему до сих пор не стал отцом – его неожиданное признание

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:58
Шоу-бизнес

51-летний певец Митя Фомин объяснил, какую ошибку он совершил в своей жизни.

Певец Митя Фомин
Фото: ВК-аккаунт Мити Фомина by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певец Митя Фомин

Митя Фомин сожалеет о том, что у него нет детей. Певец отметил, что на грустные мысли о бездетности его навело шоу "Выживалити. Наследники".

Там звезда выступил в роли ведущего, которому российские звёзды доверили своих отпрысков.

"Я уехал оттуда очень наполненный, растревоженный. Потому что в глубине сердца осознал: ведь эти дети могли быть моими", — признался Митя.

Фомин считает, что в его жизни что-то пошло не так.

Ранее солист группы "Руки вверх!" и многодетный отец Сергей Жуков рассказал, как важны для него дети. У Жукова пятеро детей: дочь Александра от первого брака, дочь Ника, сыновья Энджел, Мирон и Эван, рожденные в браке с Региной Бурд.

Уточнения

Серге́й Евге́ньевич Жу́ков (род. 22 мая 1976, Димитровград, Ульяновская область) — российский певец, музыкант, предприниматель, музыкальный продюсер, теле- и радиоведущий, диджей. Солист и лидер российской поп-группы «Руки Вверх!».

Дми́трий Анато́льевич (Ми́тя) Фоми́н (род. 17 января 1974, Новосибирск, СССР) — российский певец, театральный актёр и телеведущий. 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
