Танец с долгами: Лада Дэнс задолжала крупную сумму за ЖКУ — цифры точно шокируют

1:32 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Лада Дэнс накопила огромную задолженность перед коммунальщиками.

Фото: ВК-аккаунт Лады Дэнс by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певица Лада Дэнс

Звезда поп-музыки игнорирует квитанции за жильё и коммунальные услуги почти 10 лет. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале Shot, но сама Дэнс пока никак не отреагировала на эти сведения.

По словам авторов публикации, в последний раз артистка оплачивала услуги ЖКХ в июне 2017 года. На данный момент сумма неоплаченных квитанций достигает внушительной цифры — около 515 тысяч рублей.

Как пишут "Вести Подмосковья", объект недвижимости, находящийся в исторической части столицы, принадлежит певице давно. Она стала владелицей квартиры площадью 150 квадратных метров ещё в 90-х годах прошлого века.

Недавно сам дом получил статус памятника культуры федерального значения. Ориентировочная рыночная цена подобного элитного жилья сегодня превышает 100 миллионов рублей. Помимо столичной жилплощади звезде сцены может принадлежать загородный коттедж в подмосковной деревне стоимостью около 300 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Лолита Милявская попала в поле зрения налоговой службы.

Уточнения

Ла́да Евге́ньевна Во́лкова (род. 11 сентября 1966 (по данным официального сайта — 1969, хотя ранее там был указан 1966 год, Калининград), более известная как Ла́да Дэнс — советская и российская актриса кино и телевидения, эстрадная и джазовая певица.

