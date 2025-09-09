Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Воробьёв удивил заявлением о семейной жизни: вот почему он живёт отдельно от жены и ребёнка
Весь секрет в начинке: фаршированные шампиньоны, которые вы будете готовить снова и снова
Ваши деньги в заложниках: почему банки не спешат закрывать счета
Они читают наши эмоции лучше психологов: как собаки угадывают ложь, страх и надвигающуюся депрессию
Грустный итог: Митя Фомин раскрыл, почему до сих пор не стал отцом – его неожиданное признание
Найден способ перепрограммировать клетки и заставить их уничтожать рак
Ошибки со шпинатом оборачиваются стрелками вместо листьев: пять правил спасут урожай
Главная ошибка гостиной: удобная на вид мебель превращает уютный дом в душный контейнер
Регина Тодоренко столкнулась с новой ночной реальностью из-за беременности: муж может переехать на диван

Танец с долгами: Лада Дэнс задолжала крупную сумму за ЖКУ — цифры точно шокируют

1:32
Шоу-бизнес

Певица Лада Дэнс накопила огромную задолженность перед коммунальщиками. 

Певица Лада Дэнс
Фото: ВК-аккаунт Лады Дэнс by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Лада Дэнс

Звезда поп-музыки игнорирует квитанции за жильё и коммунальные услуги почти 10 лет. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале Shot, но сама Дэнс пока никак не отреагировала на эти сведения.

По словам авторов публикации, в последний раз артистка оплачивала услуги ЖКХ в июне 2017 года. На данный момент сумма неоплаченных квитанций достигает внушительной цифры — около 515 тысяч рублей.

Как пишут "Вести Подмосковья", объект недвижимости, находящийся в исторической части столицы, принадлежит певице давно. Она стала владелицей квартиры площадью 150 квадратных метров ещё в 90-х годах прошлого века.

Недавно сам дом получил статус памятника культуры федерального значения. Ориентировочная рыночная цена подобного элитного жилья сегодня превышает 100 миллионов рублей. Помимо столичной жилплощади звезде сцены может принадлежать загородный коттедж в подмосковной деревне стоимостью около 300 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Лолита Милявская попала в поле зрения налоговой службы. 

 

Уточнения

Ла́да Евге́ньевна Во́лкова (род. 11 сентября 1966 (по данным официального сайта — 1969, хотя ранее там был указан 1966 год, Калининград), более известная как Ла́да Дэнс — советская и российская актриса кино и телевидения, эстрадная и джазовая певица. 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Домашние животные
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Наука и техника
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Популярное
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам

Байкал станет морем, Африка расколется, а Исландию разорвёт пополам. Учёные уверены: новые океаны уже начали своё рождение.

Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Картошка под подозрением: обычный урожай становится поводом для протокола
Одно средство стирает годы не только с лица, но и с тела
Три гигантских экскаватора: как они изменили мир землеройных машин Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Морское чудо в деревенской реке: случай, который обсуждает вся Кубань — рыбакам не до смеха
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Последние материалы
Воробьёв удивил заявлением о семейной жизни: вот почему он живёт отдельно от жены и ребёнка
Весь секрет в начинке: фаршированные шампиньоны, которые вы будете готовить снова и снова
Ваши деньги в заложниках: почему банки не спешат закрывать счета
Они читают наши эмоции лучше психологов: как собаки угадывают ложь, страх и надвигающуюся депрессию
Грустный итог: Митя Фомин раскрыл, почему до сих пор не стал отцом – его неожиданное признание
Найден способ перепрограммировать клетки и заставить их уничтожать рак
Ошибки со шпинатом оборачиваются стрелками вместо листьев: пять правил спасут урожай
Главная ошибка гостиной: удобная на вид мебель превращает уютный дом в душный контейнер
Регина Тодоренко столкнулась с новой ночной реальностью из-за беременности: муж может переехать на диван
Дочь Заворотнюк раскрыла трогательный секрет: какой подарок от мамы до сих пор греет ей сердце
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.