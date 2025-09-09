Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Асаны с подвохом: чем может обернуться йога при боли шеи
Жуткая находка: что стало причиной смерти этого морского гиганта на британском пляже
Грядка сияет, как солнце: лучшие золотистые томаты для приготовления салатов и заготовок
Крах надежд: эмигрировавшая в США Рита Дакота рассказала о последствиях отмены концертов в РФ
Хронический стресс и вино по вечерам — формула, которая рушит жизнь незаметно
Рыба, которую недооценивали: простой секрет делает минтай роскошным блюдом
Секрет чая раскрыт: как одна аминокислота превращает напиток в эликсир спокойствия
Кочаны выдерживают 9 месяцев — секрет, который знают только старые хозяева
Митя Фомин отреагировал на резкие слова Цискаридзе: выглядел как корова на льду

Восемь песен, восемь нарушений: концерт Люси Чеботиной обернулся судебным разбирательством

1:29
Шоу-бизнес

Российское Авторское Общество (РАО) подало исковое заявление против певицы Люси Чеботиной, требуя возмещения ущерба в размере 160 тысяч рублей за использование музыкальных произведений композиторов Игоря Николаева и Игоря Крутого без соответствующих прав. Иск поступил в Арбитражный суд Москвы, сообщает kp.ru.

Люся Чеботина
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Люся Чеботина

Поводом для обращения в суд стал концерт Люси под названием "Первая леди", который прошёл в декабре в Live Арена. Организатором мероприятия выступила компания, принадлежащая самой певице. На концерте прозвучали восемь песен, среди которых были хиты Николаева и Крутого, а также несколько зарубежных композиций, исполнение которых не было согласовано с правообладателями.

Российское законодательство обязывает организаторов концертов заключать договоры с правообладателями для получения разрешения на публичное исполнение музыкальных произведений и выплачивать авторам соответствующие вознаграждения. В связи с тем, что у организатора не было подтверждения наличия лицензионного соглашения с РАО, организация решила обратиться в суд.

Кроме того, в нескольких случаях Чеботина нарушила не только авторские, но и смежные права на фонограммы. Поэтому в ближайшее время артистка может получить ещё один иск на сумму 76 тысяч рублей.

Уточнения

Людми́ла Андре́евна (Лю́ся) Чебо́тина (род. 26 апреля 1997, Петропавловск-Камчатский) — российская певица, автор песен, актриса кино и озвучивания.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Выражая нежность, вы разрушаете доверие: главная ошибка в общении с кошкой
Домашние животные
Выражая нежность, вы разрушаете доверие: главная ошибка в общении с кошкой
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Садоводство, цветоводство
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Домашние животные
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Популярное
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет

Археологи в Ване раскрывают секреты древних уратов, обнаружив в крепости Кевенли 76 пифосов, что кардинально меняет наше представление о их системе хранения.

Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Секретный трюк с компостом сделает ваш сад непривлекательным для змей
Три гигантских экскаватора: как они изменили мир землеройных машин Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
Дизель и бензин уходят в прошлое: как это изменит дороги и экологию в России
Возвращение нулевых: эта стрижка рвёт тренды осени — 5 вариантов на любой тип волос
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Последние материалы
Асаны с подвохом: чем может обернуться йога при боли шеи
Жуткая находка: что стало причиной смерти этого морского гиганта на британском пляже
Восемь песен, восемь нарушений: концерт Люси Чеботиной обернулся судебным разбирательством
Грядка сияет, как солнце: лучшие золотистые томаты для приготовления салатов и заготовок
Крах надежд: эмигрировавшая в США Рита Дакота рассказала о последствиях отмены концертов в РФ
Хронический стресс и вино по вечерам — формула, которая рушит жизнь незаметно
Рыба, которую недооценивали: простой секрет делает минтай роскошным блюдом
10 сентября: последняя жертва гильотины, протоколы мудрецов и коллайдер
Секрет чая раскрыт: как одна аминокислота превращает напиток в эликсир спокойствия
Кочаны выдерживают 9 месяцев — секрет, который знают только старые хозяева
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.