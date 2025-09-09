Восемь песен, восемь нарушений: концерт Люси Чеботиной обернулся судебным разбирательством

Российское Авторское Общество (РАО) подало исковое заявление против певицы Люси Чеботиной, требуя возмещения ущерба в размере 160 тысяч рублей за использование музыкальных произведений композиторов Игоря Николаева и Игоря Крутого без соответствующих прав. Иск поступил в Арбитражный суд Москвы, сообщает kp.ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Люся Чеботина

Поводом для обращения в суд стал концерт Люси под названием "Первая леди", который прошёл в декабре в Live Арена. Организатором мероприятия выступила компания, принадлежащая самой певице. На концерте прозвучали восемь песен, среди которых были хиты Николаева и Крутого, а также несколько зарубежных композиций, исполнение которых не было согласовано с правообладателями.

Российское законодательство обязывает организаторов концертов заключать договоры с правообладателями для получения разрешения на публичное исполнение музыкальных произведений и выплачивать авторам соответствующие вознаграждения. В связи с тем, что у организатора не было подтверждения наличия лицензионного соглашения с РАО, организация решила обратиться в суд.

Кроме того, в нескольких случаях Чеботина нарушила не только авторские, но и смежные права на фонограммы. Поэтому в ближайшее время артистка может получить ещё один иск на сумму 76 тысяч рублей.

Людми́ла Андре́евна (Лю́ся) Чебо́тина (род. 26 апреля 1997, Петропавловск-Камчатский) — российская певица, автор песен, актриса кино и озвучивания.

