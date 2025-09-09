Спор о здоровье Юрия Антонова: директор певца обрушился с руганью на журналистов

Представитель певца Юрия Антонова прокомментировал сообщения о том, что артист не сможет принять участие в праздничных мероприятиях.

Сообщения прессы о том, что 80-летний Юрий Антонов отменил выступления вследствие ухудшения самочувствия являются ложью, подчеркнул концертный директор исполнителя Олег Давыдов. Он отметил, что никакие выступления ранее вообще не анонсировались.

"Прежде чем что-то отменить, надо сначала что-то объявить. А мы ничего не объявляли, поэтому ничего не отменяли", — цитирует слова Давыдова "Абзац".

Он обругал журналистов, которые распространяют недостоверную информацию.

Ранее Telegram-канал Mash писал, что у Антонова снизилось качество слуха на фоне скачков артериального давления, вследствие чего певец способен выступать ограниченное количество времени — максимум сорок пяти минут. Согласно источникам Mash, причиной отмены запланированных шоу стало именно давление.

Ранее сообщалось, что Юрий Антонов тратит миллион рублей в месяц на содержание экзотических птиц.

Ю́рий Миха́йлович Анто́нов (19 февраля 1945, Ташкент, Узбекская ССР, СССР) — советский и российский эстрадный певец, композитор, музыкант, поэт, актёр кино и озвучивания.

